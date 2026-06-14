El Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia

La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la llamada 'flota fantasma' de Rusia, es decir los barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania. El buque intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

La interceptación de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que el Reino Unido se encarga de una operación de este tipo.

El buque SMYRTOS fue abordado por grupos de la Marina Real y agentes de la ley especialmente entrenados de la Agencia Nacional contra el Crimen, según ha informado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

El petrolero permanecerá retenido y bajo vigilancia frente a la costa sur mientras continúan las investigaciones, añade el comunicado, precisando que la operación en aguas territoriales británicas se llevó a cabo de conformidad con el derecho interno e internacional.

El primer ministro británico, Kier Starmer, ha explicado que ha ordenado la operación.

"Esta exitosa operación supone otro duro golpe para Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no les permitiremos esconderse", ha escrito Starmer en una publicación en la red social X.