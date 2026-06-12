Costa y Von der Leyen confirman el inicio formal de conversaciones para la entrada de Ucrania en la UE

La Unión Europea ha acordado iniciar un grupo de negociación para la adhesión con Ucrania y Moldavia, según han confirmado el viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A través de un mensaje en X, que ambos representantes han publicado en sus respectivos perfiles, han asegurado que todos los Estados miembros de la Unión Europea estaban conformes a esta iniciativa, y han señalado que el grupo constituye "la columna vertebral del proceso de adhesión".

"Esto es un reconocimiento a la determinación, el coraje y el arduo trabajo demostrado por ambos países en el avance de las reformas, incluso ante desafíos inmensos", afirma el comunicado, que señala que el próximo lunes se llevará a cabo la primera conferencia intergubernamental en la que se discutirán los fundamentos de este proceso. Además, los máximos representantes de las dos principales instituciones de la UE han explicado que la ampliación es una elección "estratégica": "Al acercar nuestras naciones, fortalecemos la paz, la seguridad y la prosperidad en todo nuestro continente".

Chipre, el país ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2026, también ha publicado un comunicado la convocatoria de este lunes 15 de junio de las "Conferencias de Adhesión con Ucrania y Moldavia": "La Presidencia de Chipre está orgullosa de haber impulsado este momento histórico. Trabajamos intensivamente para alcanzar este resultado". Concretamente, el lunes tendrá lugar el Clúster 1, fundamentos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a esta noticia y ha agradecido a todo el pueblo "que está luchando por Ucrania" y a "cada líder por este paso firme en beneficio de Europa": "Ucrania se está defendiendo, y al hacerlo defiende a toda Europa". También ha afirmado que la apertura del primer clúster es un apoyo "político y moral significativo para el pueblo ucraniano".

Este anuncio de Costa y de Von der Leyen añade un nuevo capítulo que se inició tras el estallido de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cinco días después del comienzo de la ofensiva, Zelenski solicitó formalmente la adhesión "inmediata y sin demora" de su país a la UE. "Es un momento histórico", clamaba el Parlamento ucraniano en su comunicado. En diciembre de 2023, los líderes de la UE acordaron abrir negociaciones, pero las conversaciones no pudieron comenzar plenamente debido a la oposición del expresidente húngaro, Viktor Orbán, a la candidatura de Kiev.

Tras la salida de Orbán del gobierno y el nombramiento de Péter Magyar como nuevo primer ministro en mayo del presente año, Hungría levantó el veto a la adhesión ucraniana. Aún así, estas negociaciones para ingresar en la UE suelen ser largas y requieren años de trabajo para implementar reformas y cumplir los estándares europeos.

Aunque la invasión y el conflicto continúan, Zelenski consideraba esta adhesión como un objetivo estratégico fundamental para integrar a su país en la política europea de forma plena.