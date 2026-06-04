Cuatro muertos tras ataques ucranianos contra la anexionada Crimea, según las autoridades rusas

El número de muertos tras los ataques ucranianos contra la anexionada península de Crimea ascendió a cuatro después de que un tren de cercanías fuese alcanzado por un dron, según ha informado el líder prorruso crimeo, Serguéi Axiónov.

"Un hombre murió y otros tres resultaron heridos tras el ataque de un dron enemigo contra un tren de cercanías que se dirigía de Azovski a Kerch", ha dicho en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa. En la madrugada del jueves Axiónov había informado de que tres personas murieron y siete resultaron heridas tras ataques de drones ucranianos contra la península en una zona no residencial de Simferópol, la principal ciudad administrativa.