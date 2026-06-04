Cuatro muertos tras ataques ucranianos contra la anexionada Crimea, según las autoridades rusas
- Fuentes del Kremlin afirma que la pasada noche derribaron 272 drones ucranianos
- La región toma medidas frente a la escasez de combustible por los ataques ucranianos
El número de muertos tras los ataques ucranianos contra la anexionada península de Crimea ascendió a cuatro después de que un tren de cercanías fuese alcanzado por un dron, según ha informado el líder prorruso crimeo, Serguéi Axiónov.
"Un hombre murió y otros tres resultaron heridos tras el ataque de un dron enemigo contra un tren de cercanías que se dirigía de Azovski a Kerch", ha dicho en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa. En la madrugada del jueves Axiónov había informado de que tres personas murieron y siete resultaron heridas tras ataques de drones ucranianos contra la península en una zona no residencial de Simferópol, la principal ciudad administrativa.
Los drones atacan la red ferroviaria
La compañía ferroviaria Grand Service Express, que opera en Crimea y Sebastopol, ha informado de un cese del tránsito ante la amenaza de drones, retrasando 13 trenes, mientras que el operador de trenes de cercanía Yúzhnaya Prígorodnaya Passazhirskaya Kompania canceló todos los viajes.
El gobernador de Sebastópol, Mijaíl Razvozháev, ha dicho que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche una veintena de drones en tres barrios de la ciudad portuaria, sede de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 272 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.
Rusia se anexionó Crimea en 2014, años antes de la invasión a gran escala de 2022. La región está tomando medidas contra la escasez de combustible tras el aumento de los ataques ucranianos contra la conexión con los territorios ocupados, dificultando la logística, y la industria petrolera. Entre ellos, el de este miércoles a la terminal petrolera de San Petersburgo. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha asegurado que estos ataques permiten a Ucrania "terminar la guerra en igualdad de condiciones".