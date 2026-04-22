La UE aprueba el préstamo a Ucrania y las sanciones a Rusia tras levantar Hungría su veto

Los países de la Unión Europea han dado este miércoles el visto bueno definitivo a dos de los expedientes más espinosos de la agenda comunitaria: el macropréstamo de 90.000 millones de euros para sostener a Ucrania durante el bienio 2026-2027 y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.

El acuerdo ha sido posible después de que el Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán, decidiera finalmente retirar el veto que mantenía bloqueadas ambas medidas desde hacía más de dos meses.La decisión se ha adoptado en una reunión de los embajadores de los Veintisiete en Bruselas, tras intensas negociaciones marcadas por la disputa energética en torno al oleoducto Druzhba. Budapest había vinculado su apoyo a estas ayudas a la normalización del flujo de crudo ruso a través de territorio ucraniano, una situación que se ha reconducido en las últimas horas tras la finalización de las tareas de reparación en la infraestructura. Con este paso, se despeja el camino para que Kiev reciba el primer tramo de financiación antes de que finalice el mes de abril.