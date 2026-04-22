La UE aprueba el préstamo a Ucrania y las sanciones a Rusia tras levantar Hungría su veto
- El paquete financiero se articulará mediante la emisión de deuda común avalada por el presupuesto comunitario
- El acuerdo ha sido posible después de que el Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán
Los países de la Unión Europea han dado este miércoles el visto bueno definitivo a dos de los expedientes más espinosos de la agenda comunitaria: el macropréstamo de 90.000 millones de euros para sostener a Ucrania durante el bienio 2026-2027 y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia.
El acuerdo ha sido posible después de que el Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán, decidiera finalmente retirar el veto que mantenía bloqueadas ambas medidas desde hacía más de dos meses.La decisión se ha adoptado en una reunión de los embajadores de los Veintisiete en Bruselas, tras intensas negociaciones marcadas por la disputa energética en torno al oleoducto Druzhba. Budapest había vinculado su apoyo a estas ayudas a la normalización del flujo de crudo ruso a través de territorio ucraniano, una situación que se ha reconducido en las últimas horas tras la finalización de las tareas de reparación en la infraestructura. Con este paso, se despeja el camino para que Kiev reciba el primer tramo de financiación antes de que finalice el mes de abril.
Se articulará mediante la emisión de deuda común
El paquete financiero, que se articulará mediante la emisión de deuda común avalada por el presupuesto comunitario, se divide en dos ejes fundamentales: 30.000 millones destinados a apoyo presupuestario directo para el funcionamiento del Estado ucraniano y 60.000 millones reservados para ayuda militar y defensa.
Cabe destacar que, como parte del compromiso alcanzado para atraer a los sectores más reticentes, países como Hungría, Eslovaquia y la República Checa quedarán exentos de las obligaciones financieras directas de este programa. En paralelo, los embajadores han activado el vigésimo paquete de sanciones contra el Kremlin, una batería de medidas que la Comisión Europea aspiraba a aprobar coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión el pasado febrero.
Este nuevo bloque de restricciones se centra en asfixiar la logística energética rusa, con la prohibición total de servicios marítimos vinculados al petróleo y la inclusión de más de 40 nuevos buques en la "lista negra" por formar parte de la flota en la sombra que Moscú utiliza para eludir el embargo internacional.
Aunque el acuerdo político ya es firme, las fuentes diplomáticas consultadas confirman que las medidas deberán ser ratificadas mediante un procedimiento escrito que concluirá este jueves por la tarde. Una vez cumplimentado este trámite, las sanciones económicas entrarán en vigor de forma inmediata, mientras que las medidas individuales contra entidades y personalidades rusas se harán efectivas tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.