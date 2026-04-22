El pasaporte para mascotas ya es obligatorio para viajar en la Unión Europea

Desde este miércoles, cruzar la frontera con animales de compañia -perro, gato o hurón- implicará un requisito más. El pasaporte europeo para mascotas pasa a ser obligatorio para viajar dentro de la Unión Europea.

La normativa refuerza las condiciones ya existentes y busca garantizar el seguimiento, la identificación y la seguridad sanitaria en los desplazamientos entre países miembros. En una Europa donde casi la mitad de los hogares convive con animales, el cambio afecta a millones de pasajeros cada año.

Pasaporte Europeo Puntos clave Obligatorio para cruzar fronteras dentro de la UE

Incluye número de microchip, datos del propietario y vacunación antirrábica

Debe estar actualizado en el momento del viaje

Se obtiene a través de un veterinario autorizado

Además, en destinos como Irlanda, Malta o Finlandia, los perros deberán recibir un tratamiento específico contra E. multilocularis entre 24 y 120 horas antes de la llegada.

El incumplimiento puede suponer una infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 50.000 euros.

¿Cuándo se considera viaje con mascota? La normativa establece que: Se pueden trasladar hasta cinco animales (con excepciones justificadas)

(con excepciones justificadas) El viaje no debe tener fines comerciales

El animal debe viajar con su dueño o una persona autorizada

Puede hacerlo en un transporte distinto, pero en un plazo máximo de cinco días respecto al propietario

¿Qué necesito para viajar dentro de España? Si el desplazamiento no implica salir del país, basta con la documentación autonómica. Aun así, los expertos recomiendan tener el pasaporte europeo para facilitar cualquier viaje imprevisto o traslado internacional.

Aspectos a tener en cuenta según el transporte Avión: Las condiciones varían según la aerolínea (peso, tamaño, cabina o bodega). Tren: Se permite viajar con animales pequeños en transportín y perros de hasta 40 kg en algunos servicios, con requisitos específicos Coche: El animal debe ir sujeto y no interferir en la conducción. Los veterinarios advierten de problemas habituales como estrés, mareos o golpes de calor durante los trajectos.