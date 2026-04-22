Robles comienza su visita oficial a Ucrania con una ofrenda a los caídos en Kiev

La ministra de Defensa, Margarita Robles, inicia este miércoles su visita oficial a Ucrania con un acto solemne en el muro de la catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en Kiev. Acompañada por el viceministro ucraniano de Defensa para la Integración Europea, Serguí Boyev, la titular española ha realizado una ofrenda floral en memoria de los soldados ucranianos fallecidos en la guerra contra Rusia, en el lugar donde se recuerda permanentemente a las víctimas del conflicto.

Durante la ceremonia, un militar ucraniano le hizo entrega a Robles de un ramo de flores adornado con un lazo de la bandera de España. La ministra ha depositado el ramo junto al muro donde se exponen los rostros de quienes perdieron la vida en la defensa de su país. Posteriormente, ambos mandatarios han recorrido el memorial, que recoge fotografías de los combatientes caídos tanto en el conflicto iniciado en 2014 en el Dombás como en la invasión a gran escala emprendida por el Ejército ruso en febrero de 2022.