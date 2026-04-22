Robles comienza su visita oficial a Ucrania con una ofrenda a los caídos en Kiev
- La agenda de la ministra incluye encuentros estratégicos con las principales autoridades de seguridad del país
- Se trata de la primera visita de un ministro español a Ucrania tras la firma de los últimos acuerdos bilaterales
La ministra de Defensa, Margarita Robles, inicia este miércoles su visita oficial a Ucrania con un acto solemne en el muro de la catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en Kiev. Acompañada por el viceministro ucraniano de Defensa para la Integración Europea, Serguí Boyev, la titular española ha realizado una ofrenda floral en memoria de los soldados ucranianos fallecidos en la guerra contra Rusia, en el lugar donde se recuerda permanentemente a las víctimas del conflicto.
Durante la ceremonia, un militar ucraniano le hizo entrega a Robles de un ramo de flores adornado con un lazo de la bandera de España. La ministra ha depositado el ramo junto al muro donde se exponen los rostros de quienes perdieron la vida en la defensa de su país. Posteriormente, ambos mandatarios han recorrido el memorial, que recoge fotografías de los combatientes caídos tanto en el conflicto iniciado en 2014 en el Dombás como en la invasión a gran escala emprendida por el Ejército ruso en febrero de 2022.
La primera visita de un ministro español
La agenda de la ministra en territorio ucraniano incluye encuentros estratégicos con las principales autoridades de seguridad del país. Robles mantiene reuniones de trabajo con su homólogo ucraniano, el ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, y con el jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Valeri Vavriniuk, para abordar la situación actual en el frente y las necesidades logísticas de las tropas.
En el marco de este viaje, se espera que el presidente Volodímir Zelenski otorgue a la ministra española la Orden de la Princesa Olga en su grado III. Esta distinción civil busca reconocer la implicación de España en el apoyo militar y humanitario prestado desde el comienzo de la agresión. El gesto refuerza la estrecha relación entre Madrid y Kiev, evidenciada tras la reciente visita de Zelenski a España el pasado 18 de marzo.
Este desplazamiento supone la primera visita de un ministro español a Ucrania tras la firma de los últimos acuerdos bilaterales. Dichos compromisos buscan avanzar hacia la producción conjunta de armamento y fortalecer la cooperación técnica, consolidando el papel de España como uno de los socios europeos clave en el suministro de material defensivo y asistencia humanitaria al pueblo ucraniano.