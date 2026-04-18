España necesita vencer a Ucrania para no perder la estela de Inglaterra en la lucha por el pase directo al Mundial 2027

La selección española femenina de fútbol se mide a Ucrania en el segundo partido de esta ventana de clasificación al Mundial 2027 de Brasil, que marca el ecuador de un 'Grupo A3', liderado por Inglaterra en solitario con nueve puntos, tres más que las españolas tras haberse impuesto en el enfrentamiento del otro día en Wembley.

Este será el cuarto duelo para las de Sonia Bermúdez, que ganaron los dos primeros ante Islandia (3-0) y la propia Ucrania en la ciudad turca de Antalya (1-3), pero perdieron el tercero, el más reciente, el pasado martes contra Inglaterra en Wembley (1-0) merced a un tanto de Lauren Hemp a los tres minutos.

Esa derrota, la primera en el cargo de la actual seleccionadora, complica de momento las opciones de clasificarse directamente, algo que solo lograrán las primeras de cada grupo. Sin embargo, todo apunta a que, si España cumple los pronósticos en los partidos restantes, el desenlace dependerá de lo que suceda contra las propias inglesas el 5 de junio en Palma de Mallorca.

Para que eso sea así, hay que ganar todo lo demás, empezando por este cruce ante Ucrania, que cuenta todos sus partidos por derrotas y llega con un plantel que mezcla una mayoría de futbolistas de la liga local y otras que juegan en el extranjero, como Olha Ovdiychuk, delantera del Fomget turco y autora del gol en el anterior cruce entre ambos combinados. En este caso, la principal novedad en el once será la presencia bajo palos de Kateryna Samson tras la lesión de Daria Keliushyhk ante Islandia.

Con un balance favorable a España en choques oficiales desde el 2021 de tres victorias en tres partidos, 14 goles a favor y uno en contra, se espera poco sufrimiento y mucho espectáculo a pesar de sufrir 'La Roja' una baja importante como la de la centrocampista Patri Guijarro, quien se hizo un esguince en el enfrentamiento que tuvo lugar en Londres. Su ausencia se suma a las de otras jugadoras relevantes como Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, las cuales ni siquiera habían sido convocadas debido a diversas lesiones.