Ataques rusos dejan 16 muertos en Ucrania, que responde con otro bombardeo en Krasnodar con dos menores fallecidos

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha condenado este jueves los ataques "terroristas" rusos con misiles y drones que en las últimas horas han matado a al menos 16 personas en distintas regiones del país, y ha afirmado que los bombardeos fueron dirigidos “principalmente contra civiles”.

En un mensaje en la red social X, Sibiga ha calificado de "crímenes de guerra" esta última ola de ataques rusos, y pidió no normalizar esas agresiones, que han dejado además decenas de heridos.

“Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata. Todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre el agresor deben desbloquearse ahora. Es inmoral, contraproducente y peligroso demorar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania”, ha escrito Sibiga.

El ministro ucraniano ha pedido que más países se unan al Tribunal Especial que promueve Ucrania -con apoyo sobre todo de la Unión Europea (UE)- para juzgar al presidente ruso, Vladímir Putin, y a otros dirigentes rusos no por los abusos cometidos durante la guerra, sino por la decisión misma de iniciar y continuar el conflicto.

Sibiga ha precisado que cuatro de las víctimas de los ataques rusos de las últimas horas han muerto en Kiev, ocho en Odesa, tres en Dnipró y una en Zaporiyia.

Europa condena el ataque ruso La Unión Europea condena el ataque masivo del ejército ruso sobre territorio ucraniano y exige a Moscú que deje de atacar a al población civil. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa lo ha calificado de "un ataque atroz e indignante" y ha pedido a Rusia a través de redes sociales que "ponga fin a una guerra de agresión que ha fracasado y que por eso opta por aterrorizar deliberadamente a la población civil". El presidente Ucraniano Volodímir Zelenski, por su parte, ha pedido a Europa más presión sobre Moscú, imponiendo más sanciones. Rusia ha lanzado contra Ucrania en total entre la mañana del miércoles y la de este jueves casi 700 drones de larga distancia y más de 40 misiles. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de haber violado en su primera jornada de la tregua con miles de infracciones RTVE.es / EFE Al menos 13 personas han muerto desde el pasado miércoles en las sucesivas olas de ataques lanzados por Rusia contra la retaguardia ucraniana, según el cómputo de víctimas que han ofrecido este jueves por separado las autoridades regionales de las zonas afectadas. En Kiev, los servicios de emergencias han informado de la muerte de cinco personas, entre ellas un niño, a consecuencia del bombardeo llevado a cabo por Rusia esta madrugada, otras 21 personas resultaron heridas. En el puerto del mar Negro de Odesa seis personas han muerto según el administrador militar de la ciudad, Serguí Lisak y otros once individuos sufrieron lesiones por los ataques en la ciudad portuaria. Pódcast 'Diario de Ucrania' | La caída de Orbán en Hungría, una oportunidad para Zelenski Sara Blanco En la urbe de Dnipró en el centro-este de Ucrania, dos personas perdieron la vida, según el gobernador regional de la zona, Oleksandr Ganzha, quien añadió que la ofensiva dejó además 27 heridos. Los ataques rusos a Ucrania del pasado miércoles se presentaron en varias rondas en un horario menos habitual durante la mañana y la tarde y continuaron en la madrugada del jueves con nuevas salvas de drones y misiles dirigidos contra algunos de los principales centros urbanos de la retaguardia. Varios grupos de drones rusos seguían dirigiéndose a distintos territorios de Ucrania a primeras horas de la mañana del jueves, según ha informado el canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana. ““