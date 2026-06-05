Un dron marítimo ucraniano se desvía a Rumanía y estalla en el puerto de Costanza sin causar víctimas

Un dron marítimo lanzado por Ucrania contra objetivos rusos en el mar Negro se ha desviado este viernes a Rumanía y ha estallado en el puerto de la ciudad de Costanza sin causar víctimas.

El incidente ha ocurrido a las 10:30 hora local en el puerto de Costanza (el más importante del país), cerca de una terminal petrolera y de la sede de la Agencia de Salvamento Marítimo rumana. La alerta ya había sido activada y la zona desalojada.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa rumano ha explicado que el artefacto pertenecía al tipo de drones utilizados en la guerra de Ucrania. Según la prensa local, el dron tenía un temporizador y medía unos siete metros de longitud, informa Efe.

El Ministerio del Interior de Rumanía ha asegurado que no se han detectado otras amenazas. La OTAN ha declarado que "sigue de cerca" la situación.

Posteriormente, la Marina ucraniana ha confirmado que el dron le pertenecía y que había sido lanzado contra objetivos rusos. Sin embargo, los rusos habían conseguido inutilizar el aparato con guerra electrónica, y el dron perdió el rumbo y se dirigió a Rumanía. Según las fuentes ucranianas, citadas por Reuters, Kiev alertó a las autoridades rumanas.

El incidente se produce una semana después de que un dron ruso se estrellara contra un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.

Ucrania ataca barcos mercantes rusos y mata a cinco personas Este mismo viernes, Ucrania ha informado de que sus drones marítimos han alcanzado en la madrugada del viernes cinco barcos cargueros con armas rusas en el mar Negro y el mar de Azov. "Los barcos cargueros que entran a los puertos ocupados tienen un papel importante en el apoyo logístico a las tropas rusas. Son los que suministran munición, equipamiento militar, combustible y lubricantes y otros bienes para el ejército de ocupación", han informado las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado, recogido por Efe. Además, "las autoridades de ocupación utilizan sistemáticamente" los puertos del territorio ocupado por Rusia en Ucrania "para exportar ilegalmente grano ucraniano y otros recursos". Según la misma fuente, uno de los barcos se encontraba cerca del puerto de Berdiansk, en la región ucraniana de Zaporiyia; otros dos cerca de la localidad de Yalta y los dos restantes cerca de Mariúpol, ambas ciudades en la región ucraniana de Donetsk. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán ha denunciado que cinco ciudadanos azerbaiyanos han muerto y tres han resultado heridos en un ataque con drones perpetrado en el mar de Azov contra dos buques cargueros que se dirigían de Turquía a Rusia. Según Azerbaiyán, el ataque ocurrió en la noche de jueves a viernes, cuando los drones atacaron los buques Natra (bajo bandera de Belice) y Zirkon (bandera de Palau) cuando se acercaban a la región rusa de Rostov para cargar cereales. Rusia ha dado sus condolencias a Azerbaiyán y ha condenado el ataque contra barcos civiles. "Sabemos muy bien qué país usa drones, tanto aéreos como marítimos, para atacar barcos en el mar Negro y el Mediterráneo", ha declarado el viceministro ruso de Exteriores, Mijail Galuzin, informa Reuters, que a su vez cita a la agencia rusa TASS.