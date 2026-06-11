No son cazas iraníes derribados por Israel ni aviones ucranianos interceptados por Rusia, es IA

Difunden en redes un vídeo que muestra el derribo de varios aviones militares. Un mensaje de X asegura que son las defensas rusas interceptando aviones ucranianos y otro dice que son las fuerzas israelíes derribando cazas procedentes de Irán. Es falso, es un vídeo hecho con inteligencia artificial (IA).

La grabación dura 11 segundos y muestra el impacto y la caída de dos aviones militares. Una publicación de X, compartida más de 2.000 veces desde el 8 de junio, asegura en inglés: "Las defensas aéreas israelíes interceptan cazas iraníes. Informes indican que cinco cazas iraníes se dirigían hacia Israel para un posible ataque, pero los sistemas avanzados de defensa aérea de Israel detectaron la amenaza y derribaron cuatro de las aeronaves antes de que pudieran alcanzar su objetivo". Otra publicación de X, del 9 de junio, difundió el mismo vídeo con un texto casi idéntico, pero cambiando los países en conflicto: "Las defensas aéreas rusas interceptan cazas ucranianos", dice en inglés este mensaje.

Un vídeo antiguo creado con IA Este vídeo no es actual y está generado con inteligencia artificial. Mediante una búsqueda inversa de imagen, hemos comprobado que la grabación circula en redes sociales, al menos, desde el 28 de marzo. Se difundió en X en esa fecha en una publicación que aclara que se trata de una "animación". Además, cuenta con una advertencia de la propia plataforma de que está generado con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación ‘frame a frame’ con Invid WeVerify y encontramos incongruencias en el vídeo características de contenidos generados con IA. En el segundo 00:04 dos cazas se estrellan contra el suelo, sin provocar ninguna explosión ni columna de humo, y un segundo más tarde aparece una onda expansiva creada artificialmente. También hemos analizado el vídeo con herramientas de detección de IA. Hive concluye que algunos fragmentos del vídeo están elaborados artificialmente con más de un 99% de probabilidad. Por su parte, Truth Scan obtiene la misma conclusión con un 78% de fiabilidad en su predicción. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Resultado del análisis del vídeo con Hive y Truth Scan VerificaRTVE