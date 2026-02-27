No es un avión de combate del Ejército pakistaní derribado, es una imagen generada con IA
Mensajes de redes sociales difunden una fotografía de un avión derribado y aseguran que se trata de una aeronave del Ejército pakistaní en el contexto de la escalada del conflicto entre Afganistán y Pakistán. Es falso. La imagen no es real, se trata de un contenido creado con inteligencia artificial.
La imagen que circula en redes sociales muestra un avión de combate derribado y en llamas. "Afganistán...no está mal", leemos en inglés en el mensaje que acompaña la foto y que se ha compartido más de 1.000 veces en X desde el 27 de febrero.
Esta instantánea ha sido creada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE la hemos analizado con las herramientas de detección de IA Image Whisperer y HIVE y el resultado que hemos obtenido es que ha sido creada o alterada artificialmente con una probabilidad superior al 95%. Además, hemos apreciado errores gráficos característicos de este tipo de contenidos. Es el caso de la bandera de Pakistán, que aparece invertida, a diferencia de la original que puedes ver la página web del consulado pakistaní.
Varios medios han informado de que Afganistán ha derribado un avión de combate pakistaní. Sin embargo, Islamabad niega haber perdido alguno de sus aviones de combate y afirma que todos han regresado de forma segura (1, 2, 3).
Pakistán declara la "guerra abierta" a Afganistán
La foto falsa se difunde en el contexto de la escalada del conflicto entre Afganistán y Pakistán, cuyo Gobierno ha anunciado esta pasada madrugada que entra en "guerra abierta" con Afganistán. Tal y como te hemos contado en RTVE Noticias, se han producido varios bombardeos en Kabul tras varios combates entre ambos países en la frontera. El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, ha informado que los contrataques pakistaníes han alcanzado "objetivos militares" en Kabul, Paktia y Kandahar. Por parte, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha confirmado en su perfil de X los ataques sobre la capital y asegura que no han registrado víctimas.
Los conflictos bélicos suelen ser objeto de desinformación a partir de contenidos generados con IA. En VerificaRTVE te hemos aclarado que este vídeo no muestra Gaza antes y después de los ataques de Israel, es una grabación creada con inteligencia artificial. También te explicamos cómo se ha utilizado esta tecnología para desinformar sobre los enfrentamientos entre Irán e Israel.