No es un avión de combate del Ejército pakistaní derribado, es una imagen generada con IA

Mensajes de redes sociales difunden una fotografía de un avión derribado y aseguran que se trata de una aeronave del Ejército pakistaní en el contexto de la escalada del conflicto entre Afganistán y Pakistán. Es falso. La imagen no es real, se trata de un contenido creado con inteligencia artificial.

La imagen que circula en redes sociales muestra un avión de combate derribado y en llamas. "Afganistán...no está mal", leemos en inglés en el mensaje que acompaña la foto y que se ha compartido más de 1.000 veces en X desde el 27 de febrero.

Esta instantánea ha sido creada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE la hemos analizado con las herramientas de detección de IA Image Whisperer y HIVE y el resultado que hemos obtenido es que ha sido creada o alterada artificialmente con una probabilidad superior al 95%. Además, hemos apreciado errores gráficos característicos de este tipo de contenidos. Es el caso de la bandera de Pakistán, que aparece invertida, a diferencia de la original que puedes ver la página web del consulado pakistaní.

Resultado de las herramientas de detección de IA VerificaRTVE

Varios medios han informado de que Afganistán ha derribado un avión de combate pakistaní. Sin embargo, Islamabad niega haber perdido alguno de sus aviones de combate y afirma que todos han regresado de forma segura (1, 2, 3).