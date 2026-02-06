Al menos 31 muertos y decenas de heridos en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad

Al menos 31 personas han muerto y 169 han resultado heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades. "El número de fallecidos por la explosión ha aumentado hasta 31, mientras que el de personas heridas trasladadas a hospitales ha alcanzado las 169", señala la administración del distrito en un comunicado publicado en la red social X.

El portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, ha señalado a EFE que según la investigación preliminar se trata de un atentado suicida, y añade que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

La explosión se ha producido en un imambargah (lugar de culto chií) situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.

Las autoridades mantienen acordonada la zona del ataque y han desplegado personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos, informa la administración en un comunicado separado.