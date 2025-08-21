Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Aumentan a 750 las víctimas mortales por las lluvias monzónicas que azotan a Pakistán

  • En las últimas 24 horas, se han producido nueve fallecidos y 15 heridos
  • Miles de personas se están enfrentando a una crisis sanitaria por la contaminación de las fuentes de agua
Niños caminando por calle inundada, agua a la cintura, ropa oscura y amarilla, casas deterioradas al fondo.
RTVE.es / AGENCIAS
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

Pakistán se está enfrentando a una crisis humanitaria enorme desde el 26 de junio. Las fuertes lluvias han dañado o destruido 4.373 viviendas y han provocado la pérdida de más de 5.000 cabezas de ganado. El último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), publicado este jueves, aumenta la cifra a 759 muertos y casi mil heridos por la temporada de monzones en Pakistán. En las últimas 24 horas, se han producido nueve muertes y 15 heridos.

Las inundaciones continúan y miles de personas se están desplazando en el centro del país. Se espera que las siguientes lluvias torrenciales caigan sobre la ciudad de Karachi. La NDMA alerta a los ciudadanos de esta población que se van a descargar lluvias de 100 milímetros en las próximas horas. Por tanto, existe el miedo de graves inundaciones urbanas en la ciudad más poblada de Pakistán.

Más de 350 muertos durante las inundaciones por el monzón en Pakistán - El mundo en 24 horas | Ver
El monzón en Pakistán deja más de 350 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra

La provincia de Punjab se encuentra en un momento muy crítico, donde la crecida del río Indo ha arrasado diques de contención y ha inundado decenas de aldeas en los distritos de Layyah, Taunsa y Muzaffargarh. Esta catástrofe natural está dejando a los ciudadanos sin sus viviendas y destruyendo hectáreas de cultivos, obligando de esta manera a muchas familias a abandonar sus hogares.

Más de 190 muertos por el monzón en Pakistán, cinco de ellos al estrellarse un helicóptero de rescate
Más de 190 muertos por el monzón en Pakistán, cinco de ellos al estrellarse un helicóptero de rescate

Las ciudad más afectada

La ciudad más castigada por estas lluvias es la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, con un total de 454 muertos, según se ha podido saber por la organización humanitaria International Medical Corps (IMC).

En el distrito de Burner, miles de personas se están enfrentando a una grave crisis sanitaria por la contaminación de las fuentes de agua y la destrucción de centros de salud. Es por ello que la IMC, en un comunicado, ha advertido que "las necesidades inmediatas incluyen el restablecimiento del acceso a las carreteras, servicios de agua y saneamiento de emergencia, refugio y equipos de salud móviles", además de que existe un "riesgo elevado de brotes de enfermedades" como el cólera y la malaria.

Este país es uno de los más vulnerables del mundo a los fenómenos meteorológicos extremos. Un precedente parecido al que están viviendo ocurrió en 2022, cuando un "monzón con esteroides" sumergió un tercio del país, mató a más de 1.700 personas y causó pérdidas económicas superiores a los 30.000 millones de dólares.

Las inundaciones en Pakistán dejan más de 1.300 muertos
Las inundaciones en Pakistán dejan más de 1.300 muertos
Es noticia: