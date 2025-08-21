Aumentan a 750 las víctimas mortales por las lluvias monzónicas que azotan a Pakistán

Pakistán se está enfrentando a una crisis humanitaria enorme desde el 26 de junio. Las fuertes lluvias han dañado o destruido 4.373 viviendas y han provocado la pérdida de más de 5.000 cabezas de ganado. El último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), publicado este jueves, aumenta la cifra a 759 muertos y casi mil heridos por la temporada de monzones en Pakistán. En las últimas 24 horas, se han producido nueve muertes y 15 heridos.

Las inundaciones continúan y miles de personas se están desplazando en el centro del país. Se espera que las siguientes lluvias torrenciales caigan sobre la ciudad de Karachi. La NDMA alerta a los ciudadanos de esta población que se van a descargar lluvias de 100 milímetros en las próximas horas. Por tanto, existe el miedo de graves inundaciones urbanas en la ciudad más poblada de Pakistán.

01.15 min El monzón en Pakistán deja más de 350 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra

La provincia de Punjab se encuentra en un momento muy crítico, donde la crecida del río Indo ha arrasado diques de contención y ha inundado decenas de aldeas en los distritos de Layyah, Taunsa y Muzaffargarh. Esta catástrofe natural está dejando a los ciudadanos sin sus viviendas y destruyendo hectáreas de cultivos, obligando de esta manera a muchas familias a abandonar sus hogares.