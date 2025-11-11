Mueren al menos 12 personas en un atentado suicida en la capital de Pakistán
- Ha ocurrido en el exterior de un juzgado local en Islamabad y ha dejado además 27 heridos
- Se atribuye a un atacante suicida vinculado a una facción de los talibanes pakistaníes
Al menos 12 personas han muerto y 27 han resultado heridas este martes en un atentado suicida con bomba en Islamabad, la capital de Pakistán, que ha sido reivindicado por una facción minoritaria de los talibanes pakistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA).
El Ministerio de Interior pakistaní ha informado de que la explosión se ha producido en el exterior de un juzgado local.
El atacante pretendía entrar al juzgado
La explosión ha tenido lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, en hora punta. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados, informa Efe.
"El atacante intentó entrar en el recinto del tribunal porque esperaba el momento oportuno para hacerlo. Después, cuando llegó una furgoneta de la Policía, atacó la furgoneta, ya que se dio cuenta de que no podía entrar. Todos son revisados antes de entrar, así que no logró hacerlo", ha explicado el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi.
Una facción de los talibanes pakistaníes lo reivindica
Una facción de los talibanes pakistaníes, la Jamaat-ul-Ahrar (JuA), se ha atribuido la responsabilidad del atentado. "Uno de nuestros muyahidines suicidas atacó a los jueces que emiten veredictos no islámicos, a los abogados y a otros miembros del personal dentro del complejo judicial del distrito, llevando a cabe un ataque suicida", ha expresado en un comunicado la cadena Ghazi Media Network, afiliada a JuA.
Previamente, fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad del país habían apuntado a los talibanes pakistaníes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), pero este grupo, que ataca con frecuencia a las fuerzas de seguridad pakistaníes y que comparte la misma ideología que los talibanes que gobiernan Afganistán, ha negado cualquier implicación en un comunicado.
Según las Naciones Unidas, JuA es un grupo terrorista disidente del TTP con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar. Jamaat-ul-Ahrar se formó en agosto de 2014 tras la fusión de la facción del TTP en la Agencia Mohmand y Ahrar-ul-Hind.
Pakistán ha experimentado un aumento de ataques desde la llegada al poder los talibanes en el país vecino en verano de 2021. Islamabad acusa a Kabul de albergar a los miembros del TTP en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de Pakistán, algo que el Gobierno de Afganistán niega. En octubre, ambos países vivieron una semana de violentos enfrentamientos que terminaron con una frágil tregua.
El atentado en Islamabad ha tenido lugar además un día después de que un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, capital de la India, matando al menos a ocho personas e hiriendo a veinte.