Mueren al menos 12 personas en un atentado suicida en la capital de Pakistán

Al menos 12 personas han muerto y 27 han resultado heridas este martes en un atentado suicida con bomba en Islamabad, la capital de Pakistán, que ha sido reivindicado por una facción minoritaria de los talibanes pakistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA).

El Ministerio de Interior pakistaní ha informado de que la explosión se ha producido en el exterior de un juzgado local.

El atacante pretendía entrar al juzgado La explosión ha tenido lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, en hora punta. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados, informa Efe. "El atacante intentó entrar en el recinto del tribunal porque esperaba el momento oportuno para hacerlo. Después, cuando llegó una furgoneta de la Policía, atacó la furgoneta, ya que se dio cuenta de que no podía entrar. Todos son revisados antes de entrar, así que no logró hacerlo", ha explicado el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi.