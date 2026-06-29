Rusia ataca Dnipro causando cinco muertos y captura la cercana ciudad de Bogodárovka

Cinco personas han muerto y unas 20 han resultado heridas en los ataques del Ejército ruso contra en Dnipró, en el este de Ucrania. Según un comunicado de la policía ucraniana, ha sido "un ataque aéreo contra una empresa privada". El gobernador de la provincia de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganza, ha aclarado que los servicios de rescate han confirmado cuatro muertos en un primer momento, y poco después ha fallecido un hombre que resultó herido de gravedad. Las autoridades rusas no se han pronunciado por ahora sobre el ataque, lanzado en medio de su ofensiva en Ucrania.

Rusia avanza en Bogodárovka Según las autoridades de Rusia, este lunes han tomado otra localidad en la provincia de Dnipropetrovsk. "Unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en las profundidades de las defensas enemigas y han liberado la localidad de Bogodárovka, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin pronunciarse sobre las bajas en el marco de los combates. Además, ha afirmado que las tropas rusas siguen con sus avances en el interior de la estratégica localidad de Kostantinovka, en la provincia de Donetsk, donde habrían muerto 95 militares ucranianos en combates durante las últimas 24 horas. También ha anunciado la muerte de otros 40 militares ucranianos en Krasni Líman, también en Donetsk, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado sobre estos comunicados militares publicados por Moscú. Rusia ha conseguido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, en la región del Donbás, en guerra desde 2014 entre los separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.