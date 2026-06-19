Ucrania acusa a Rusia de atacar dos buques en el mar Negro y dejar al menos un muerto

Las autoridades de Ucrania han acusado este viernes a Rusia de lanzar ataques contra dos buques en el mar Negro, con bandera de Panamá y San Cristóbal y Nieves. Hay al menos un muerto y cinco heridos. Moscú no se haya pronunciado al respecto.

El viceprimer ministro para Recuperación de Ucrania, Oleski Kuleba, ha indicado que "un miembro de la tripulación de un buque con bandera panameña ha muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad" a causa de uno de los ataques.

Asimismo, ha resaltado a través de un comunicado publicado en redes sociales que "un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves también ha sido alcanzado, con tres tripulantes heridos de levedad", sin más detalles al respecto.

"Guerra contra la libertad de navegación" "Esto es una nueva prueba de que Rusia está llevando a cabo una guerra contra la libertad de navegación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria global", ha manifestado, antes de apuntar que "la tripulación civil, los mercantes y la infraestructura marítima que apoya las rutas humanitarias y de exportación están en la mirilla". En este sentido, Kuleba ha hecho hincapié en que "estos crímenes deben ser considerados de forma clara por la comunidad internacional como terrorismo". "El mundo no puede acostumbrarse a que los marineros sean objetivos de armas rusas", ha apostillado. Zelenski confirma un segundo ataque masivo con drones a la principal refinería de Moscú Ucrania ha denunciado en repetidas ocasiones durante la guerra ataques rusos a barcos que cargan y descargan en sus puertos. Las fuerzas de Kiev también han atacado sobre todo en los últimos meses barcos de la llamada flota fantasma rusa que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales y seguir exportando petróleo y otros productos. Según el parte de este viernes de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 90 drones de larga distancia contra Ucrania, de los que 79 fueron derribados por las defensas ucranianas.