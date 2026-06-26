Rusia derriba 660 drones ucranianos en el mayor ataque nocturno de la guerra

La guerra de los drones es continua y en las últimas semanas no deja de batir récords. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus defensas antiaéreas derribaron la pasada noche 660 drones ucranianos de largo alcance. Es el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había anunciado el jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú y que termine la guerra. Según Zelenski, el SBU está en el "rendimiento más elevado" defendiendo las posiciones ucranianas en el frente con varios tipos de drones. También anunció una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas, alcanzando depósitos de petróleo en la región de Krasnodar, en el sur, y dos refinerías en la ciudad de Ufá. Según el presidente ucraniano, más de 60 regiones rusas sufren escasez de combustible por los ataques diarios con drones ucranianos.

Ucrania está superando a Rusia en número de drones. El mes de junio ha marcado un récord: Rusia ha derribado 9.700 drones ucranianos de largo alcance, una media de unos 220 al día. El pasado 17 de mayo habían derribado 556.

Doce regiones rusas afectadas El ataque de la madrugada del viernes ha afectado a doce regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado durante la noche del derribo de 47 drones que se dirigían a la capital rusa, mientras que Dmitri Miliáyev, el gobernador de Tula, a 200 kilómetros al sur de Moscú, ha indicado que fueron neutralizados 84 drones ucranianos. En esta región los drones ucranianos han dañado una línea de alto voltaje y una empresa industrial en la localidad de Novomoskovsk, según Miliáyev. Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en esta localidad ha sido atacada la planta química Azot, especializada en la fabricación de fertilizantes y cuyas producciones son utilizadas para la producción de explosivos.

Rusia ataca con misiles balísticos la industria ucraniana También en las últimas horas, Rusia ha atacado infraestructuras industriales de la región de Poltava, en el centro de Ucrania, con misiles balísticos y drones, según las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana. El parte del Ejército ucraniano cuenta siete misiles balísticos, de los que tres fueron derribados y cuatro impactaron en objetivos. Además, han llegado 189 drones rusos, de los que 174 han sido derribados y 11 han impactado en distintos lugares de Ucrania no especificados en el parte. El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, ha reportado impactos de misiles y drones rusos en infraestructuras industriales del distrito de Kremenchuk de esa región de Ucrania central. Diakivnich ha indicado que el ataque ruso ha interrumpido el suministro eléctrico en algunas zonas. Poltava, y en particular las infraestructuras gasísticas de la región, son un objetivo habitual de los ataques rusos.