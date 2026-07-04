Rusia anuncia la toma de la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka

Las Fuerzas Armadas de Rusia han informado al presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes de que sus tropas habían tomado el control de Kostiantynivka, en el este de Ucrania, una localidad clave cuya captura Moscú llevaba mucho tiempo buscando en su avance por la región de Donetsk.

Putin, que ha aparecido en vídeos visitando un puesto de mando y recibiendo un informe de los altos mandos militares, elogió la captura de la ciudad y la calificó como un importante logro estratégico.

También afirmó que las fuerzas rusas debían ampliar la extensión de las zonas de seguridad en respuesta al aumento de los ataques ucranianos de largo alcance, dirigidos principalmente contra la industria petrolera rusa.

Por el momento Ucrania no ha hecho comentarios sobre la afirmación rusa de haber tomado Kostiantynivka.

El general Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor General de Rusia, anunció la captura de la ciudad en un informe sobre el desarrollo de la guerra, que ya se encuentra en su quinto año.

Guerásimov afirmó que el grupo de fuerzas del sur estaba llevando a cabo operaciones ofensivas para "liberar" toda la región de Donetsk, parte de la región más amplia del Donbás, cuyo control Rusia se ha comprometido a asegurar como uno de los principales objetivos de su esfuerzo bélico.

"Las tropas del grupo han liberado la ciudad de Kostiantynivka, uno de los principales centros defensivos del enemigo dentro de la zona fortificada Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka", declaró Guerásimov.

Un enclave estratégico Desde hace algún tiempo, el ejército ruso ha informado de que sus tropas controlaban partes de Kostiantynivka, una de varias ciudades consideradas una red de fortificaciones clave en la defensa ucraniana de la región. Putin describió la ciudad como un lugar de gran importancia estratégica. "Todos sabemos que esta ciudad es un importante centro de transporte y un gran centro industrial del Donbás", afirmó. El Ministerio de Defensa ruso publicó en Telegram imágenes que, según dijo, fueron tomadas en Kostiantynivka, incluidas fotografías de soldados rusos sosteniendo banderas nacionales junto a edificios destruidos. Guerásimov también informó a Putin de que las fuerzas rusas estaban acercándose a Lyman, una ciudad situada unos 70 kilómetros al norte, la cual calificó de "clave desde el punto de vista logístico y estratégico para futuras operaciones en esta dirección". Ucrania presiona a Rusia con ataques de largo alcance a infraestructuras militares, energéticas y de comunicaciones