Un incendio forestal obliga a confinar las localidades madrileñas de Aldea del Fresno y Villamantilla

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, a los que se han sumado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la situación operativa 2 del plan Infoma ante la evolución del fuego. Las llamas han obligado a cortar la M-510 desde el kilómetro 50 al 54, además de a suspender la línea de autobús 548.

En las labores de extinción participan bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales y agentes forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, además de efectivos de la UME que se han incorporado después.

Según ha publicado el Ayuntamiento de Villamanta en Instagram, la circulación está restringida desde Villamanta hacia Aldea del Fresno, Méntrida y Villamantilla. Desde Villamanta se puede circular únicamente en dirección a Navalcarnero.

La delegación de Gobierno en Madrid ha pedido a la población en un mensaje en X que evite desplazarse a la zona afectada y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.