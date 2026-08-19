Los vecinos de siete pueblos desalojados por el fuego en Riglos, Huesca, comienzan a volver a sus casas

Los habitantes de siete de las 19 localidades evacuadas por el grave incendio forestal que afecta desde el pasado 10 de agosto al entorno de Las Peñas de Riglos, en Huesca, inician este miércoles el regreso a sus domicilios. La medida, acordada por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), permite la vuelta escalonada de los habitantes de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo, Larués, Alastuey y Arbués tras constatarse avances decisivos que han llevado al fuego a entrar en fase de estabilización.

El dispositivo de retorno se desarrolla a lo largo de la mañana bajo la supervisión constante de la Guardia Civil, que ha instalado un punto de información en la localidad de Bailo para canalizar las consultas de los residentes y facilitar la presentación rápida de denuncias en el caso de que se hayan producido desperfectos en las viviendas o algún robo durante el desalojo.

Hasta la toma de esta decisión, el incendio mantenía evacuadas a 1.046 personas procedentes de 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De este colectivo, 73 afectados permanecían alojados en los recursos de acogida habilitados por las administraciones. De manera paralela al realojo de las primeras siete poblaciones, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de la zona continúan evaluando y reparando los daños en las infraestructuras de servicios básicos para garantizar las condiciones de seguridad en el resto de municipios.

En Atarés, el fuego afectó a una de las captaciones de agua y destrozó unos 300 metros de tuberías, mientras que en Osia se han registrado daños en la balsa municipal. La Dirección General de Salud Pública ha tomado muestras de agua en todas las localidades afectadas y Protección Civil ha dispuesto un operativo especial para distribuir agua embotellada entre los vecinos que regresan.