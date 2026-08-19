Dos batallones de la UME y 26 medios aéreos combaten en Las Hurdes, Cáceres, un incendio 'convectivo' aún sin control

El humo ha vuelto a teñir de gris el mapa de pizarra y esperanza de Las Hurdes, en Cáceres. Lo que comenzó a las 14:30 de este martes y que parecía deberse a un chispazo en una cuneta de la carretera CC-122, entre Robledo y Avellanar, podría haber sido intencionado. El incendio se ha transformado en un gigante de fuego que devora la ladera y que ya ha afectado a 1.600 hectáreas de pinar.

"Estamos hablando de que no había tormenta ayer, no ha habido rayos, así que hay que hablar de que ha sido un fuego intencionado", ha expresado a los medios el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, quien también ha comentado que el fuego se originó sobre las 14:30, que "no es una hora muy habitual para los incendios de Las Hurdes".

Al despuntar el alba de este miércoles, el cielo se ha llenado de un zumbido más que necesario producido por 26 medios aéreos a los que se suma el trabajo de más de 200 efectivos a ras de suelo. Tanto los del cielo como los de la tierra han reanudado el asalto contra las llamas en una carrera desafiando al reloj y al viento.

Un incendio que crea su propia tormenta La lucha es desigual contra un fenómeno que los expertos llaman incendio "convectivo". Según ha explicado el vicepresidente extremeño, Abel Bautista, el fuego ha mostrado una virulencia tal que "ha generado su propia meteorología, su propio viento y su propia temperatura". Esta liberación masiva de calor ha impedido cualquier ataque directo durante las primeras horas, dejando a los brigadistas a merced de una columna de aire caliente que alimentaba su propio avance. Incendios de sexta generación: el fuego que crea tormentas ANDRÉS GÓMEZ (EL TIEMPO TVE) La angustia ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad tangible en las calles de Avellanar, una alquería o pedanía del municipio de Pinofranqueado con una población de entre 15 y 20 personas. Allí, dotaciones de bomberos de Coria y Gata han tenido que intervenir de urgencia en, al menos, tres viviendas que han resultado afectadas por las llamas. El dispositivo de defensa se extiende como un escudo por toda la comarca. El SEPEI —Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios— de Trujillo apoya en la alquería de El Gasco y otra dotación de Jarandilla defiende con uñas y dientes la de La Fragosa, para evitar que el desastre sea mayor. Estas dos pedanías —El Gasco y La Fragosa— dependen del ayuntamiento de Nuñomoral y tienen una población que ronda los 150 habitantes cada una de ellas. ““