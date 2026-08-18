Un esfuerzo continental: cómo Europa une fuerzas para combatir los incendios forestales

Los incendios forestales no conocen fronteras, y la solidaridad europea en la lucha contra el fuego también las traspasa cada vez más.

Después de que Bélgica solicitara refuerzos de emergencia el sábado 15 de agosto para hacer frente al peor incendio forestal del país en todo el siglo, la Unión Europea envió a región de las Hautes Fagnes tres helicópteros y dos aviones cisterna procedentes de distintos puntos de Europa.

Cuando las llamas arrasaban los bosques al sur de Burdeos (Francia) a finales de julio de este año, expertos ucranianos en incendios forestales a gran escala, un convoy de equipos de bomberos suizos y un grupo de mando lituano se unieron a la lucha contra los incendios, que acabaron arrasando 420 kilómetros cuadrados de terreno.

Entre las fuerzas desplegadas este verano en la región italiana de Cerdeña se encontraba un grupo de bomberos estonios, la mitad de los cuales ya habían sido desplegados en España el año pasado. Y los equipos procedentes de Chequia, Moldavia y Rumanía "contribuyeron de manera significativa" a extinguir los incendios en los alrededores de Atenas y Tesalónica, en Grecia, según el portavoz del Cuerpo de Bomberos griego, Ioannis Atropoios.

Sobre el terreno, los diferentes enfoques, métodos y la coordinación de recursos pueden suponer un reto. "Mientras que los bomberos estonios combaten los incendios principalmente con mangueras, tendiendo kilómetros de manguera a través del bosque, en el sur de Europa se hace más hincapié en la vigilancia y la exploración para determinar hacia dónde se propaga el fuego y dónde se puede detener realmente", explicó el portavoz de la Junta de Rescate de Estonia, Kaarel Langemets, a la cadena de televisión estonia ERR. Desde un punto de vista técnico, el país anfitrión es responsable de proporcionar adaptadores para mangueras, de modo que los equipos de otros países puedan conectarse a la red local.

Bomberos estonios en Cerdeña (Italia) en agosto de 2026. Estonian Rescue Service

A la hora de trabajar con bomberos de diferentes nacionalidades, la clave es "centrarse en el objetivo", independientemente del método, según explicó el comandante Arnault Angonin, representante de la Federación Francesa de Cuerpos de Bomberos, en FranceInfo. Aunque es posible que los que están sobre el terreno no hablen el mismo idioma, "no tiene por qué haber interacción entre equipos de diferentes nacionalidades durante las operaciones. Puede ocurrir en el calor del momento; utilizando un inglés básico y gestos, conseguimos hacernos entender", afirmó Angonin.

"Este verano es una llamada de atención" A nivel europeo, existen varios proyectos que permiten a los países poner en común sus recursos y prestarse ayuda mutua en situaciones de emergencia. El Mecanismo de Protección Civil de la UE (UCPM) cuenta con 37 Estados miembros, coordinados por el Centro de Coordinación y Respuesta ante Emergencias (ERCC), con sede en Bruselas. Desde su creación en 2001, el ERCC ha movilizado recursos en 880 situaciones de crisis, 64 de ellas en 2025. De ellas, 19 estuvieron relacionadas con incendios; otras categorías incluyen inundaciones, terremotos y crisis humanitarias. Cuando un país afectado solicita ayuda, hay dos formas de actuar: otros países pueden ofrecer sus propios recursos, o bien la Comisión los moviliza a través del programa RescEU. A continuación, los países receptores pueden aceptar o rechazar las ofertas, y el ERCC supervisa y cofinancia la ayuda. Bomberos ucranianos extinguen un incendio en la región de Burdeos (Francia). SES of Ukraine En los últimos cuatro años, también se ha "preposicionado" personal internacional en los países más propensos a sufrir incendios forestales. Por ejemplo, a lo largo de este verano, se han desplegado en Grecia 245 bomberos procedentes de la República Checa, Francia, Moldavia y Rumanía, mientras que la propia Grecia envió 21 bomberos a Francia en julio y enviará otros 21 a Chipre en septiembre. Según la Comisión Europea, la UCPM "cuenta con recursos suficientes" para prestar apoyo a los países. No es muy habitual recibir solicitudes simultáneas de varios Estados, explicó la portavoz de la Comisión, Eva Hrncirová, a A European Perspective. El ERCC responde a unas 100 solicitudes al año para todo tipo de emergencias, ocho de las cuales estuvieron relacionadas con incendios forestales en 2026. "Hemos tenido que hacer frente a dos operaciones a gran escala en dos países grandes (en Francia y España en julio) y hemos conseguido ayudar a ambos; ha sido uno de nuestros despliegues más amplios", afirmó. Sin embargo, Hrnčířová admitió que este verano está resultando ser una "llamada de atención". La superficie quemada a finales de julio de este año superó 400.000 hectáreas en Europa, lo que ya convierte a 2026 en uno de los peores años registrados en cuanto a incendios forestales. "Una vez que termine el verano, tendremos que debatir cuál es la mejor manera de adaptarnos a estas situaciones, y espero que esto se refleje en el próximo marco financiero plurianual (MFP, el plan de gasto de la UE para los próximos seis años)". Mapa de los incendios activos hoy en España Jaime Gutiérrez, José Manuel Pina López, DatosRTVE Entre 2021 y 2027, la Comisión Europea ha destinado 3,6 mil millones de euros a situaciones de emergencia, mientras que los borradores del próximo presupuesto, cuya aprobación está prevista antes de que finalice el año, sugieren que esta cifra podría superar los 10.000 millones de euros para el próximo período 2028-2034. La magnitud de los incendios de los últimos meses ha puesto a prueba la capacidad de algunos países para hacer frente a estas crisis por sí mismos. Alemania, por ejemplo, suele tener que desplegar helicópteros de la policía y del Ejército equipados con cubos de agua de 5.000 litros para combatir sus incendios forestales. Por su parte, en países donde se pueden utilizar aeronaves especializadas como los Canadair, estas escasean cada vez más: la producción de los modelos actuales ha finalizado y la nueva generación aún no ha entrado en servicio, según informa la cadena bávara BR. Suiza, que no es un Estado participante en el mecanismo de protección civil de la UE, solicitó su asistencia por primera vez este año tras la catástrofe de Crans-Montana, donde 41 personas fallecieron en un incendio durante las celebraciones de Año Nuevo. Las autoridades suizas solicitaron ayuda porque carecían de suficiente transporte médico especializado y de capacidad hospitalaria. Al menos 40 muertos y un centenar de heridos tras una explosión en un bar de una estación de esquí en Suiza