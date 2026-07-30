El mapa de los incendios en Europa: el fuego bate récords avivado por las altas temperaturas

En medio de un verano extremadamente caluroso y seco, con olas de calor constantes, Europa hace frente a una de las peores temporadas de incendios forestales de los últimos años. Los países más afectados son España, con cerca de 80.000 hectáreas quemadas por los últimos fuegos; y Francia, donde solo en Gironda, en el suroeste del país, las llamas han arrasado más de 42.000 hectáreas. En lo que va de año, en el conjunto de la Unión Europa se han quemado más de 400.000 hectáreas de bosque, por encima de las 346.836 que se quemaron en 2025 en el mismo periodo.

Por ahora, el peor año de incendios forestales desde que hay registros fue 2025, cuando ardieron más de un millón de hectáreas en la UE, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). La cifra aumenta a más de dos millones de hectáreas si se incluye al resto de Europa, Oriente Medio y el Norte de África. La media de superficie quemada en las dos últimas décadas es de aproximadamente 500.000 hectáreas anuales.

El peor incendio de la historia de Francia Francia sufre el peor incendio de su historia cerca de Burdeos, con el foco más preocupante en el departamento de Gironda. Aunque se ha registrado una "ligera mejoría", según las autoridades del país, la situación sigue siendo "preocupante", con más de 42.000 hectáreas arrasadas y unas 250.000 personas evacuadas desde que comenzó el fuego. Tras una noche tranquila, los residentes de algunos municipios ya han podido volver a sus hogares y los miles de efectivos desplegados en la zona avanzan en sus tareas con optimismo, según recogen medios franceses como Le Monde. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha asegurado de que estos fuegos son provocados "en el 70% de los casos" y ha informado de que se han llevado a cabo 275 detenciones desde el inicio de la temporada de incendios. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció esta semana que tendrán que "replantar y reconstruir un bosque diferente", así como adaptarse "a las condiciones estructurales del cambio climático y a la presión de la urbanización y del turismo". Un bombero combate el fuego en los incendios del suroeste de Francia EFE/EPA/MAEL DUBIEZ / SDIS33

La evolución de los incendios en España Las hectáreas forestales afectadas por el fuego en España desde principios de año son ya 173.651, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). En los fuegos de este verano, por provincias Ávila es la que más hectáreas quemadas registra, aunque las llamas se consideran técnicamente estabilizadas, al igual que en la Comunidad de Madrid, donde la mayoría de evacuados han regresado a sus hogares. Las autoridades ya han levantado la situación de emergencia nacional. En total, hay diez incendios activos en todo el país y Castilla y León es una de las comunidades más castigadas por el fuego. Los últimos en activarse, de hecho, afectan uno a la provincia de Zamora y cuatro a la de León. El de Vall d'Uixó, en Castellón, ya ha calcinado 9.600 hectáreas y, aunque no está aún en fase de estabilización, sí que está perimetrado. ¿Cómo está siendo la temporada de incendios en España? DatosRTVE

Incendios en Portugal, Grecia y Turquía El fuego también ha azotado Portugal, donde el incendio de Valpazos, al norte del país, sigue activo, aunque declarado "bajo control" y "sin riesgo de propagación", según protección civil. Las autoridades portuguesas han movilizado a 800 bomberos sobre el terreno. En la isla griega de Creta continúan las tareas de extinción de un gran incendio difícil de controlar por los fuertes vientos. Hay más de 200 bomberos desplegados en la zona y se ha tenido que evacuar a vecinos y visitantes de varios pueblos. Al menos tres bomberos han muerto mientras intentaban apagar las llamas. En el conjunto del país, el número de incendios está siendo menor de lo habitual en esta temporada. En Turquía se han registrado 115 incendios, de los cuales 110 están "completamente controlados", según las autoridades. El ministro de cultura, Ibrahim Yumakli, aseguró que la mayoría de los fuegos se habían declarado "fuera de los bosques".