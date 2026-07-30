El incendio de Vall d'Uixó entra en su sexto día perimetrado tras calcinar 9.600 hectáreas en Castellón

El incendio forestal declarado el pasado sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó, en Castellón, encara este jueves su sexta jornada de lucha contra las llamas. Aunque los trabajos realizados ayer por los medios aéreos y terrestres permitieron dar el fuego por perimetrado, el incendio continúa activo y fuera de control.

El fuego ha quemado ya 9.644 hectáreas y mantiene a 7.000 personas confinadas, "avanzan" pero sin permitir aún darlo por estabilizado, aunque las circunstancias sí permiten que un millar de vecinos de seis localidades (Fuente de Ayódar, Ayódar, Villamalur, Torralba, Azuébar y Almedíjar) vuelvan este jueves a sus casas. También se ha levantado el confinamiento de la urbanización de Nova Onda, según ha informado este jueves el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó.

El director técnico operativo del PMA, Fernando Pérez, ha destacado que las maniobras de extinción han marchado bien esta noche, en la que se ha podido "consolidar el perímetro del fuego en Artana", aunque las condiciones meteorológicas están dificultando las tareas ya de día, y ha descartado que se pueda hablar en breve de su estabilización.

Impacto en la provincia y desalojos récord Las cifras oficiales dimensionan la magnitud de la catástrofe: el fuego ha calcinado ya 9.644 hectáreas y presenta un perímetro de 84 kilómetros. Estas cifras sitúan al incendio de la Vall d'Uixó como el segundo más grave de la última década en la provincia de Castellón, solo superado por el de Bejís en 2022, que afectó a 16.666 hectáreas. En cuanto al impacto social, el número de personas desplazadas marca un máximo histórico en la región. Actualmente hay 15.000 desalojados, una cifra muy superior a los 1.500 evacuados que registró el incendio de Bejís. Se mantienen evacuados ocho municipios (Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo —incluida la pedanía de Veo—, Tales, Alfondeguilla, Torralba del Pinar, Sueras) además de tres urbanizaciones de Betxí (Solaig, Montserrat y Peña Negra) y la pedanía de Artesa en Onda.

Puntos críticos y labores de extinción Durante las últimas horas, los esfuerzos se han concentrado en la cabeza del fuego situada en la zona de Artana, donde se han registrado reproducciones de llama, así como en otros puntos sensibles como Onda y la zona de Tales. Incendios activos, controlados y estabilizados: claves para entender la evolución de los incendios RTVE.es El director operativo del incendio, Antonio Rodrigo, ha señalado que, aunque la jornada del miércoles fue la más favorable desde el inicio del siniestro, todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución real y plantear una posible estabilización. Se espera que las condiciones meteorológicas de este jueves permitan intensificar las labores de extinción con la reincorporación de los medios aéreos.