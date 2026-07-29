Los incendios no se provocan para instalar placas solares: te lo explicamos
Durante la grave oleada de incendios que sufre España, ha vuelto a circular la narrativa de que estos fuegos se provocan intencionadamente para construir plantas fotovoltaicas y otros proyectos vinculados con energías renovables. Son invenciones sin pruebas. Los expertos consultados aseguran que estas afirmaciones no tienen ninguna base y que los incendios no benefician la instalación de energías renovables.
"La tesis de que los incendios forestales son provocados toma fuerza. Para permitir a multinacionales hacerse con ese terreno para construir molinos y placas solares", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 25 de julio. Difunde un vídeo en el que aseguran que en la Ley de Montes, en el artículo 50, "está permitido cambiar el uso de rústico a industrial después de un incendio forestal, es decir, que después de un incendio pueden poner todas las placas solares que quieran". Encontramos mensajes en redes que vinculan los incendios de El Cerro del Andévalo (Huelva), La Vall d’Uixó (Castellón) o San Martín de Valdeiglesias (Madrid) con proyectos de energías renovables.
El trámite ambiental es el mismo, esté el suelo quemado o no
Para construir instalaciones de energías renovables es obligatorio realizar los trámites ambientales, independientemente de si el terreno está quemado o no. "Quemar el monte no exime de los estudios de impacto ambiental ni del procedimiento administrativo. Construir un parque renovable requiere el mismo proceso con o sin incendio", indica en su web el Ministerio dirigido por Sara Aagesen.
"En mi opinión se lo dificulta", añade Ignacio Pérez-Soba, "porque el incendio hace que el terreno por ley tenga que estar dedicado a su restauración" y además "provoca una serie de riesgos medioambientales que antes no tenían", de modo que sería más complicado pasar la evaluación ambiental tras el fuego. "En realidad, los incendios estorban parala instalación de plantas tanto fotovoltaicas como eólicas", concluye.
No es necesario recalificar el suelo para instalar un parque de energías renovables
La Ley de Montes prohíbe "el cambio de uso forestal al menos durante 30 años" después de un incendio, así como cualquier actividad incompatible con la restauración de los terrenos forestales incendiados. Se permiten algunas excepciones: que el cambio de uso forestal estuviera ya aprobado antes del incendio o se acuerden "razones imperiosas de interés público", adoptando "medidas compensatorias" para "recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada".
En cualquier caso, el Ministerio para la Transición Ecológica indica que los parques eólicos y solares se pueden instalar en suelo rústico o forestal sin cambiar su uso. "La recalificación urbanística está expresamente prohibida", explica el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, Ignacio Pérez-Soba, pero en el caso de las energías renovables "la norma general en la mayoría de las comunidades es que no se necesita una recalificación del suelo".
"No podemos decir que los incendios se explican por interés urbanístico"
Miguel Ángel Soto, responsable de las Campañas de Bosques de Greenpeace, nos asegura que para construir una planta fotovoltaica "hace falta pedir los permisos, pero no hace falta quemar". Además, asegura que "la mayor parte de las plantas fotovoltaicas están en terrenos anteriormente cultivados", no en terrenos forestales. En el caso de la energía eólica, añade, "muchos parques sí están construidos en zonas forestales, pero donde no ha ardido nada".
Este portavoz de la asociación ecologista recuerda que el Código Penal castiga los delitos contra el medioambiente y que se prohibió el cambio de uso forestal tras los incendios porque "en el litoral español los pinares costeros ardían y luego se recalificaban". "Desde entonces, no se conocen casos. Eso es historia, no es el presente", señala y, por tanto añade: "No podemos decir que los incendios se explican por interés urbanístico, no es serio". Este experto no tiene constancia de ningún proyecto de energías renovables autorizado y construido sobre un terreno forestal quemado: "No existen casos. Hubiera escalado en el debate público, alguien lo utilizaría", dice. Ignacio Pérez-Soba, como decano del Colegio de Ingenieros de Montes en Aragón, tampoco conoce en su región "ni un solo caso de la instalación de energías renovables en terrenos previamente incendiados" ni tampoco "ningún caso a nivel nacional en el que el incendio haya podido influir positivamente".
Pérez-Soba considera que afirmar que la causa de los incendios es favorecer la instalación de energías renovables "puede calificarse como bulo, sin duda alguna". Añade que en "los estudios hechos sobre causalidad de incendios en toda España, el cambio de uso de los terrenos como motivación de incendios forestales es una causa que está muy debajo del 1%".
Una narrativa recurrente, también con el incendio de Almería
La misma narrativa sobre construcción de placas solares se difundió a principios de julio relacionada con el incendio de Los Gallardos (Almería). Mensajes de redes afirmaban sin pruebas que el fuego se originó intencionadamente en los terrenos donde se construirían dos proyectos de energía solar: el de La Rambla y el de El Tranco. En VerificaRTVE ya aclaramos que uno de esos dos proyectos no se va a construir y el otro se autorizó hace más de tres años.
En VerificaRTVE también te hemos advertido de otros bulos relacionados con los incendios como por ejemplo este audio de un piloto que se difunde en redes sociales, pero que no es actual ni se registra en España. También te aclaramos que este vídeo de personas tratando de apagar un fuego no se registra en España, es en Argelia.