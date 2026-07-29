Los incendios no se provocan para instalar placas solares: te lo explicamos

Durante la grave oleada de incendios que sufre España, ha vuelto a circular la narrativa de que estos fuegos se provocan intencionadamente para construir plantas fotovoltaicas y otros proyectos vinculados con energías renovables. Son invenciones sin pruebas. Los expertos consultados aseguran que estas afirmaciones no tienen ninguna base y que los incendios no benefician la instalación de energías renovables.

"La tesis de que los incendios forestales son provocados toma fuerza. Para permitir a multinacionales hacerse con ese terreno para construir molinos y placas solares", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 25 de julio. Difunde un vídeo en el que aseguran que en la Ley de Montes, en el artículo 50, "está permitido cambiar el uso de rústico a industrial después de un incendio forestal, es decir, que después de un incendio pueden poner todas las placas solares que quieran". Encontramos mensajes en redes que vinculan los incendios de El Cerro del Andévalo (Huelva), La Vall d’Uixó (Castellón) o San Martín de Valdeiglesias (Madrid) con proyectos de energías renovables.

El trámite ambiental es el mismo, esté el suelo quemado o no Para construir instalaciones de energías renovables es obligatorio realizar los trámites ambientales, independientemente de si el terreno está quemado o no. "Quemar el monte no exime de los estudios de impacto ambiental ni del procedimiento administrativo. Construir un parque renovable requiere el mismo proceso con o sin incendio", indica en su web el Ministerio dirigido por Sara Aagesen. "En mi opinión se lo dificulta", añade Ignacio Pérez-Soba, "porque el incendio hace que el terreno por ley tenga que estar dedicado a su restauración" y además "provoca una serie de riesgos medioambientales que antes no tenían", de modo que sería más complicado pasar la evaluación ambiental tras el fuego. "En realidad, los incendios estorban parala instalación de plantas tanto fotovoltaicas como eólicas", concluye.