Marruecos no ha enviado hidroaviones a España para combatir los incendios en Madrid, es falso
- El audio falso de un piloto, la limpieza de los montes y otros bulos sobre los incendios en Madrid y Ávila
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Mensajes de redes sociales difunden un vídeo de un avión sobrevolando un grupo de personas y aseguran que Marruecos ha enviado "cuatro hidroaviones" a España para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que asolan Madrid. Es falso. La grabación no es actual, circula desde 2022 y el Ministerio del Interior confirma a VerificaRTVE que no han "recibido aviones de Marruecos", a fecha de este artículo. Además, hemos comprobado que no existe ninguna comunicación oficial de los gobiernos de España o Marruecos que anuncie esta ayuda.
"Mientras muchos medios guardan silencio, Marruecos envió cuatro hidroaviones para ayudar al Gobierno de España en las labores de extinción de los incendios en Madrid", leemos en el rótulo de un vídeo que muestra un avión sobrevolando un grupo de personas. Lo difunde un mensaje de Instagram del 26 de julio. Esta misma grabación la comparte una publicación de TikTok con 13.900 'me gusta' con el rótulo "Grasiac Marruecos (SIC)" y el texto "#España #Madrid".
Un vídeo que no es actual: circula desde 2022
Esta grabación no corresponde a los incendios en Madrid, es una grabación antigua que se difunde desde 2022. El vídeo que circula como actual en redes sociales lo encontramos compartido en esta publicación de TikTok del 12 de julio de 2022. Adjunto a la grabación leemos el siguiente mensaje francés: "Para combatir los incendios en el Gard, los Canadair vienen a repostar agua del Ródano en Vallabrègues. ¡Estad atentos!".
Las imágenes las geolocalizamos en las inmediaciones de la esclusa de Vallabrègues del río Ródano, en el sur de Francia. En Google Maps hay imágenes que muestran escenas similares a la del vídeo de redes (1, 2).
España no ha recibido hidroaviones de Marruecos para los incendios de Madrid
El Ministerio del Interior ha confirmado a VerificaRTVE que "Marruecos no había enviado ningún medio aéreo para participar en la extinción de los incendios que afectan a España". Tampoco consta ningún anuncio oficial del Gobierno marroquí sobre una oferta de cuatro hidroaviones para esta emergencia.
La ayuda internacional que sí ha recibido España procede de otros países y del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de Madrid y Ávila. La Comisión Europea informó del despliegue de aviones de extinción de incendios movilizados a través del sistema europeo de emergencias. Entre ellos figuran cuatro Canadair procedentes de Italia y Grecia, además de otros recursos internacionales movilizados para apoyar las labores de extinción.
Marruecos dispone de una flota de hidroaviones Canadair y ha participado en operaciones internacionales de apoyo contra incendios en ocasiones anteriores.