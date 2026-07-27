Marruecos no ha enviado hidroaviones a España para combatir los incendios en Madrid, es falso

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo de un avión sobrevolando un grupo de personas y aseguran que Marruecos ha enviado "cuatro hidroaviones" a España para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que asolan Madrid. Es falso. La grabación no es actual, circula desde 2022 y el Ministerio del Interior confirma a VerificaRTVE que no han "recibido aviones de Marruecos", a fecha de este artículo. Además, hemos comprobado que no existe ninguna comunicación oficial de los gobiernos de España o Marruecos que anuncie esta ayuda.

"Mientras muchos medios guardan silencio, Marruecos envió cuatro hidroaviones para ayudar al Gobierno de España en las labores de extinción de los incendios en Madrid", leemos en el rótulo de un vídeo que muestra un avión sobrevolando un grupo de personas. Lo difunde un mensaje de Instagram del 26 de julio. Esta misma grabación la comparte una publicación de TikTok con 13.900 'me gusta' con el rótulo "Grasiac Marruecos (SIC)" y el texto "#España #Madrid".