El origen del incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid): un coche que ardió en el arcén
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Miles de personas han tenido que salir de sus casas por el fuego que avanza sin control en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid. Uno de los incendios comenzó el jueves por un vehículo que ardió en el arcén de la carretera M-501 en San Martín de Valdeiglesias, y posteriormente se ha fusionado con el incendio de Villa del Prado. Varios vídeos que circulan en redes sociales muestran ese coche en llamas. Algunos usuarios afirman que se trata de un coche eléctrico y utilizan este argumento para negar que el cambio climático sea un factor que incrementa el riesgo de incendios, una narrativa desinformativa recurrente. Te explicamos qué se sabe hasta ahora sobre el coche incendiado y por qué el cambio climático sí está detrás de los fuegos.
"El gran incendio actual de Madrid lo originó un coche eléctrico en llamas, no un cambio climático", leemos en una publicación de X del 23 de julio compartida más de 2.000 veces. "Aquí tienes el cambio climático que generan los incendios. Otro coche eléctrico", leemos en otro mensaje. "La repentina combustion de la bateria de un coche eléctrico causó el incendio de la sierra de Madrid. No fue el cambio climatico, sino todo lo contrario (sic)", asegura otro.
Una grabación captada desde un coche, que marca las 14:52 en su reloj, muestra los momentos iniciales del incendio: salía humo del coche, pero aún no se había propagado hacia el monte.
Otro vídeo que se difunde desde este jueves permite ver una fase más avanzada del incendio, cuando gran parte del vehículo ya había ardido y las llamas afectaban a los matorrales situados junto a la carretera.
En un tercer vídeo grabado desde la entrada a San Martín de Valdeiglesias se puede ver la evolución del fuego en los instantes posteriores.
Geolocalizamos los vídeos que muestran el coche incendiado en el arcén de la carretera M-501, (40.357791, -4.389061) muy cerca de la rotonda de acceso al municipio, desde donde se graba el tercer vídeo.
Un coche con motor de combustión o híbrido, según los expertos
VerificaRTVE ha consultado al Gobierno y a la Comunidad de Madrid sobre el origen de este incendio y dicen que la investigación sigue en curso, pero no aclaran todavía qué tipo de vehículo originó el incendio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado este viernes sobre el origen de los incendios y ha dicho que, en el caso del fuego de San Martín de Valdeiglesias, el origen está en "el vehículo que ardió en un arcén" y que "los otros se están investigando".
"Siempre que se incendia un coche en carretera hay videos diciendo que es eléctrico, esto es un clásico", asegura a VerificaRTVE Pedro Fresco, experto en energías renovables y autor de "Energy Fakes". Y sobre este caso concreto señala que, "viendo de dónde sale el fuego (capó delantero), parece más bien que sale de un motor de combustión".
El ingeniero industrial José María Barquilla indica a VerificaRTVE que el coche de la grabación "no es un eléctrico", sino que funciona con motor a combustión, aunque "podría tratarse de un híbrido". En cuanto al modelo, apuesta por un Citroën C3. Descarta que se trate de un vehículo eléctrico por dos motivos: las rejillas de la parte delantera, a su juicio, son propias de un coche con motor de combustión, mientras que los eléctricos suelen ser más tapados y, por otra parte, cree que en un incendio en un coche eléctrico se verían deflagraciones y el humo saldría de una forma distinta.
Roberto Álvarez, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nebrija, coincide en que el coche que aparece en los vídeos es un Citroën C3, pero cree que "no parece un eléctrico". Este experto explica que, según se aprecia en estos vídeos, "la llama sale de la parte delantera, no del suelo central del coche, que es de donde saldría si fuera un incendio de batería".
Desinformación recurrente sobre coches eléctricos y cambio climático
Estos mensajes son parte de una narrativa desinformativa recurrente en contra de los vehículos eléctricos, de la que ya te hemos advertido en VerificaRTVE. Es habitual encontrar mensajes que, por ejemplo, aseguran que contaminan más y que se incendian más que los vehículos de combustión, dos afirmaciones que ya te hemos desmentido.
Por otra parte, también son frecuentes las narrativas que niegan el cambio climático y su vinculación con los incendios. En RTVE Noticias ya te hemos explicado, de la mano de los expertos, que el cambio climático es un acelerador de los incendios que contribuye a exacerbar su intensidad y su peligrosidad.
El panel de expertos de la ONU sobre cambio climático, el IPCC, confirmó en uno de sus últimos informes que el calentamiento global provoca "una mayor frecuencia de las olas de calor y sequías simultáneas a escala global", que son "las condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de incendios forestales".
En febrero de 2024, cuando un incendio en un edificio de Campanar (Valencia) causó la muerte de diez personas, mensajes de redes difundieron la falsedad de que comenzó en una tienda de coches eléctricos.