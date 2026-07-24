El origen del incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid): un coche que ardió en el arcén

Miles de personas han tenido que salir de sus casas por el fuego que avanza sin control en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid. Uno de los incendios comenzó el jueves por un vehículo que ardió en el arcén de la carretera M-501 en San Martín de Valdeiglesias, y posteriormente se ha fusionado con el incendio de Villa del Prado. Varios vídeos que circulan en redes sociales muestran ese coche en llamas. Algunos usuarios afirman que se trata de un coche eléctrico y utilizan este argumento para negar que el cambio climático sea un factor que incrementa el riesgo de incendios, una narrativa desinformativa recurrente. Te explicamos qué se sabe hasta ahora sobre el coche incendiado y por qué el cambio climático sí está detrás de los fuegos.

"El gran incendio actual de Madrid lo originó un coche eléctrico en llamas, no un cambio climático", leemos en una publicación de X del 23 de julio compartida más de 2.000 veces. "Aquí tienes el cambio climático que generan los incendios. Otro coche eléctrico", leemos en otro mensaje. "La repentina combustion de la bateria de un coche eléctrico causó el incendio de la sierra de Madrid. No fue el cambio climatico, sino todo lo contrario (sic)", asegura otro.

Una grabación captada desde un coche, que marca las 14:52 en su reloj, muestra los momentos iniciales del incendio: salía humo del coche, pero aún no se había propagado hacia el monte.

Otro vídeo que se difunde desde este jueves permite ver una fase más avanzada del incendio, cuando gran parte del vehículo ya había ardido y las llamas afectaban a los matorrales situados junto a la carretera.

En un tercer vídeo grabado desde la entrada a San Martín de Valdeiglesias se puede ver la evolución del fuego en los instantes posteriores.

Geolocalizamos los vídeos que muestran el coche incendiado en el arcén de la carretera M-501, (40.357791, -4.389061) muy cerca de la rotonda de acceso al municipio, desde donde se graba el tercer vídeo.