El audio falso de un piloto, la limpieza de los montes y otros bulos sobre los incendios en Madrid y Ávila

Mientras los equipos de extinción luchan contra los incendios en Madrid y Ávila, que han afectado a más de 60.000 personas, en redes sociales circulan bulos y desinformación sobre el fuego. Desde un audio de un piloto que no es actual ni se registra en España, hasta mensajes que aseguran que la Agenda 2030 no permite limpiar los montes. En VerificaRTVE recopilamos y contextualizamos los mensajes más difundidos.

Este audio de un piloto que denuncia no poder coger agua de piscinas privadas no es actual ni en España En X se ha difundido como actual un vídeo que muestra imágenes de incendios y se oye a un “piloto español” llamado “Felipe Bru” que denuncia que no les dejan “coger agua” de “balsas” de agua privadas para apagar incendios. Un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 24 de julio difunde la grabación señalando que no se permite "a los bomberos coger agua para sofocar el incendio y salvar vidas”. Otra publicación compartida ese mismo día pide “escuchar el audio” del vídeo y dice: “Es inaudito!”. Es un vídeo descontextualizado de Chile en 2023. Mensaje de X que difunde de forma descontextualizada el audio de un bombero español en unos incendios en Chile VerificaRTVE No es el audio de un piloto durante la extinción de los incendios en Madrid y Ávila, es una grabación del 7 de febrero de 2023 en Chile difundida por el canal informativo chileno T13. Según informó este medio, quien habla en el vídeo es “un piloto de helicóptero que viajó desde España a Chile” y “denuncia que no le dejan sacar agua de una balsa privada” en la ciudad de Yumbel, en Chile. En este otro vídeo publicado el mismo día en el canal de YouTube de T13 puedes ver una versión extendida del audio que circula por redes en el que el piloto español Felipe Bru es entrevistado por dicha televisión chilena. El 8 de febrero de 2023, Bru describe la situación del audio en esta otra entrevista para el informativo Chilevisión Noticias. El 6 de febrero de ese año te contamos en RTVE Noticias que esta fue la peor ola de incendios forestales de las últimas décadas y se cobró la vida de 24 personas arrasó 45.000 hectáreas de terreno.

“No se puede limpiar el monte”: te explicamos qué dice la ley “Esto no pasaría si permitieran desbrozar y hacer cortafuegos. Agenda 2030 culpable”, asegura un mensaje en X compartido más de 1.000 veces desde el 23 de julio. “No es el cambio climático. Es prohibir limpiar el monte como se ha hecho toda la vida. Es multar a quien recoge unas piñas, poner trabas al agricultor que desbroza y abandonar el pastoreo que mantenía limpios los senderos”, afirma otro mensaje difundido el 24 de julio en X. Mensaje de X que difunde la falsedad de que no se permite limpiar los montes y que la Agenda 2030 es ‘culpable’ de ello VerificaRTVE Como viene ocurriendo en los últimos años, con los incendios en Madrid y Ávila, vuelven a difundirse mensajes que denuncian que la ley no permite limpiar los montes. Como te contamos en este artículo de VerificaRTVE, los expertos consultados afirman que lo apropiado es hablar de “gestión” y no de “limpieza” y aseguran que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger los montes. Así lo recoge la Ley de Montes en el artículo 4: “Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante (...). El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento”. Esto significa que, en el caso de los terrenos, fincas y montes privados, sus propietarios deben encargarse de las tareas de mantenimiento, pero las administraciones tienen que velar para que las cumplan. En los montes públicos, las administraciones a nivel estatal o autonómico lo regulan en sus planes de prevención. La interpretación de la ley por parte los ingenieros, bomberos y ecologistas consultados, es que la gestión forestal, en la que se incluiría lo que se conoce como limpieza de montes, no solo no está prohibida, si no que es obligatoria y está regulada por las Comunidades Autónomas. En algunos casos para realizar las tareas de limpieza, habrá que hacer una solicitud para obtener una autorización que depende del gobierno regional. “Sí, hay autorizaciones. Lo que no te dejan es hacer lo que quieras, cómo quieras y de la manera que quieras”, advirtió Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace. Mientras que, para la vocal del Colegio de Ingenieros de Montes, Inés González Doncel, en la búsqueda de la conservación y la perpetuación del monte hay un exceso de regulación”. Además, en su experiencia, “la última pieza de la burocracia, son los forestales o medioambientales” y “queda un poco al criterio del agente forestal si considera que lo que se está haciendo es correcto o no es correcto”. Y sobre la responsabilidad de la Agenda 2030 en la limpieza o no de los montes, no hay base documental ni legal que sustente esta afirmación. La Agenda 2030 de Naciones Unidas no es una ley, sino un marco internacional aprobado por la ONU en 2015 como un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por esta razón, este plan no regula prácticas concretas como la limpieza de montes, sino que marca metas generales de sostenibilidad.