Incendio en Almería: no hay pruebas de que fuera provocado para instalar una planta fotovoltaica

Mensajes de redes sociales relacionan el incendio que ha provocado la muerte de trece personas en Los Gallardos, en Almería, con unos planes para construir una planta fotovoltaica en esa zona. No hay pruebas actualmente que indiquen que el fuego haya sido provocado para realizar ese tipo de instalación. La principal hipótesis que manejan las autoridades sobre la causa del incendio es que comenzó por la caída de un cable de alta tensión.

"BOE del 6 de julio publica el proyecto para instalar una central fotovoltaica en Lubrín y Antas, 3 días después mueren 12 personas por un incendio en esa zona. ¿Solo yo veo la coincidencia?", dice un mensaje compartido en X más de 1.000 veces desde el 12 de julio. El texto comparte una imagen del BOE y un fragmento de una noticia de La Voz de Almería. "Resulta que había previsto hacer una planta fotovoltaica en la zona incendiada de Los Gallardos (Almería) desde 2023", afirma otra publicación, que acusa al Gobierno de "matar" a varias personas con un incendio "provocado".

La planta de La Rambla no se va a construir La resolución del BOE que menciona uno de los mensajes de redes aparece publicada el 3 de febrero de 2023. Se refiere al proyecto de La Rambla, aprobado en enero de ese año, que se ubicaría en los municipios almerienses de Tabernas, Tahal, Senés, Lucainena de Las Torres, Níjar y Sorbas. En declaraciones a VerificaRTVE, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) explica que este proyecto fotovoltaico "no puede ejecutarse porque, al no haber cumplido con los plazos de tramitación establecidos, la licencia inicial ha caducado". Dice además que "la gran mayoría de sus infraestructuras estaban previstas a decenas de kilómetros del incendio. La más próxima, un tramo de la línea de evacuación de electricidad, iba a discurrir a más de 10 kilómetros del punto de origen de las llamas".

El otro proyecto fue aprobado mucho antes del incendio El otro proyecto mencionado en redes sociales es el que aparece recogido en el BOE del 6 de julio de 2026. Se trata de El Tranco, con 49,95 MW de potencia y ubicado en Lubrín y Antas. Recibió autorización de construcción el 6 de junio de 2023 y la resolución que aprueba esta instalación se firmó, como se indica al final del documento, el 17 de febrero de 2026. En VerificaRTVE hemos consultado a la Consejería de Industria, Energía y Minas por qué esa aprobación no se publica hasta el 6 de julio, coincidiendo con las fechas del incendio. Nos explican que una vez aprobado un proyecto, "el órgano competente remite el anuncio o la resolución al diario oficial correspondiente". "La publicación efectiva depende de los plazos de tramitación editorial y administrativa del diario oficial, por lo que puede producirse semanas o incluso meses después de la firma", aclaran.

Otros dos proyectos fueron autorizados antes del incendio Hemos consultado a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía por todos los proyectos fotovoltaicos cercanos a la zona del incendio. Nos indican que "la Junta de Andalucía ha concedido autorización de construcción a tres proyectos de plantas fotovoltaicas con mucha anterioridad al incendio registrado en Los Gallardos". Señalan, además de El Tranco, mencionado anteriormente, otros dos proyectos: Sorbas II, de 2 megavatios (MW) de potencia y ubicado en Los Gallardos, recibió autorización de construcción con fecha de 28 de septiembre de 2022. La zona en la que se proyectó no se ha visto afectada por el incendio. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen. Comparativa de la ubicación del proyecto en mapa del informe oficial y mapa del perímetro del incendio VerificaRTVE / DatosRTVE / Junta de Andalucía La Ballabona, de 25 MW de potencia y ubicada en Lubrín, recibió autorización de construcción con fecha del 30 de enero de 2024.

La ley prohíbe cambiar el uso forestal del suelo calcinado durante 30 años El artículo 50 de la Ley de Montes regula el carácter forestal de los terrenos incendiados. El primer punto señala que son las comunidades autónomas las encargadas de "garantizar las condiciones para la restauración" de las zonas forestales quemadas y establece dos prohibiciones: La primera: la prohibición de cambiar el uso forestal del suelo " al menos durante 30 años ".

". La segunda: queda prohibida "toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica". Teorías conspiranoicas sobre el futuro de los montes quemados: ¿qué dice la ley? María José Artuch, VerificaRTVE

Excepciones en la ley sobre el cambio de uso del suelo forestal quemado La vigente Ley de Montes señala que, con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en: Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.

Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono. Mapa de los incendios activos hoy en España DatosRTVE La Ley de Montes de Andalucía establece que "un suelo incendiado no puede cambiar de uso durante un periodo de 30 años", de modo que no se podrían autorizar nuevos proyectos renovables durante ese periodo. Sí se permite la construcción de los que estuvieran previamente autorizados.