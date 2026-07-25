No es un grupo de personas intentando apagar un incendio en un campo en España, es Argelia

Entre las imágenes de los incendios en Madrid y Ávila que han circulado en redes sociales se ha viralizado un vídeo de un grupo de personas que intenta apagar un fuego en un campo y lo presentan como si hubiera sucedido en España. Es falso. La grabación muestra uno de los incendios registrados en los últimos días en Argelia.

"El pueblo salva al pueblo. #incendios #España", dice un mensaje de X del 24 de julio. La publicación comparte un vídeo en el que se ve a un grupo de gente intentando frenar las llamas de un incendio golpeando el suelo con ramas de árboles mientras se escucha una música de fondo. Esta grabación la difunde otra publicación, también escrita en castellano, que ha sido compartido más de 2.000 veces en X desde el 24 de julio junto.

Un vídeo de los recientes incendios en Argelia Estas imágenes no se grabaron en España, es un vídeo de los recientes incendios que golpean Argelia. El origen de la grabación lo encontramos en esta publicación del 23 julio de una cuenta de Instagram de un joven desde Argelia (como hemos podido comprobar en otras publicaciones de este perfil, así como en el de su Facebook). En la publicación se entremezclan comentarios en castellano interpretando que son imágenes de España y otros que advierten de que no es así y que se trata de un vídeo grabado en Argelia, como puedes ver en la imagen inferior. Comentarios a la publicación de Instagram que difunde el vídeo de redes VerificaRTVE Además, una cuenta de Facebook dedicada a difundir contenidos sobre la localidad argelina de Bordj Okhriss comparte esta otra grabación publicada el 22 de julio que muestra la misma escena que el vídeo de redes desde otro punto de vista. La agencia de noticias Reuters informó el 23 de julio de las "llamas de un incendio forestal en la zona de Bordj Okhriss, en la provincia de Bouira, al norte de Argelia" que "se elevaban mientras los bomberos y los voluntarios trabajaban para contener el fuego". Bouira es una de las provincias afectadas por los incendios, según informó el periódico argelino Echorouk.