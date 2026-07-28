No es el rescate de una zorra y su cachorro, es un vídeo creado con inteligencia artificial.

En medio de la lucha contra los grandes incendios forestales de este verano que afectan Madrid, Ávila, Toledo, y la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, son muchas las imágenes de animales rescatados por los bomberos que llenan las redes sociales. Uno de los vídeos que más se ha viralizado muestra a una zorra protegiendo a su cachorro en un bosque calcinado y a unos bomberos rescatándolos. Es falso. En VerificaRTVE hemos comprobado que es una grabación generada con inteligencia artificial.

Un mensaje de X , compartido más de 5.000 veces desde el 27 de julio, lleva el texto: "Ella estaba protegiendo a su bebé con su última fuerza en el bosque quemado... Los bomberos sacaron con cuidado al pequeño cachorro, les dieron agua y se quedaron hasta que ambos estuvieron a salvo. Esto es humanidad pura". La publicación muestra una secuencia de video de 40 segundos en la que aparece una zorra adulta carbonizada y su cría intacta en un bosque quemado siendo atendidos por un bombero hasta que consigue rescatarlos con vida dándoles agua. Muchos usuarios la están compartiendo como si se tratara de imágenes reales.