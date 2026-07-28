No es el rescate de una zorra y su cachorro, es un vídeo creado con inteligencia artificial
- Marruecos no ha enviado hidroaviones a España para combatir los incendios en Madrid, es falso
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En medio de la lucha contra los grandes incendios forestales de este verano que afectan Madrid, Ávila, Toledo, y la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, son muchas las imágenes de animales rescatados por los bomberos que llenan las redes sociales. Uno de los vídeos que más se ha viralizado muestra a una zorra protegiendo a su cachorro en un bosque calcinado y a unos bomberos rescatándolos. Es falso. En VerificaRTVE hemos comprobado que es una grabación generada con inteligencia artificial.
Un mensaje de X , compartido más de 5.000 veces desde el 27 de julio, lleva el texto: "Ella estaba protegiendo a su bebé con su última fuerza en el bosque quemado... Los bomberos sacaron con cuidado al pequeño cachorro, les dieron agua y se quedaron hasta que ambos estuvieron a salvo. Esto es humanidad pura". La publicación muestra una secuencia de video de 40 segundos en la que aparece una zorra adulta carbonizada y su cría intacta en un bosque quemado siendo atendidos por un bombero hasta que consigue rescatarlos con vida dándoles agua. Muchos usuarios la están compartiendo como si se tratara de imágenes reales.
Un vídeo creado con inteligencia artificial
No son imágenes reales del rescate de una zorra y su cachorro, es IA. Hemos analizado el vídeo con herramientas de detección de inteligencia artificial y los resultados apuntan de forma clara a que está generado sintéticamente. Hive nos da que es IA en un 99,9% de probabilidad e Iveres en un 81,54%. La publicación no avisa a los internautas de que está generado con inteligencia artificial y hay usuarios que creen que estos animales existen e, incluso, lloran de emoción al ver el rescate y aplauden la profesionalidad de los bomberos.
El mismo video lo recogen otras plataformas como Instagram o Threads cuyo texto afirma que “le dieron agua y se quedaron hasta que ambos estuvieron a salvo. Esto es humanidad pura”.
Imágenes que se difunden en el contexto de los incendios en España
Los servicios de extinción de incendios luchan desde hace días para apagar las llamas que asolan parte de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Según los expertos consultados por VerificaRTVE, "la gente está sensible al tema y busca imágenes de animales afectados". La Doctora en Psicología, Silvia Álava, asegura que "cuando estamos inmersos en noticias tan devastadoras como los incendios, a veces, en medio de tanta saturación emocional, nos resulta más fácil empatizar con un animalito que salva a su cría con un final feliz". Al presentar el vídeo como si fuera de esos incendios, se multiplica su alcance porque "encaja con lo que la gente está viviendo y puede ayudar a las personas a conectar emocionalmente".
Con herramientas de IA se puede generar en pocos minutos un material que parece real, emocionalmente potente y visualmente atractivo. El retorno (visitas, seguidores, dinero) es muy alto comparado con el esfuerzo.
En RTVE puedes seguir la última hora de los incendios que en Madrid, Ávila y Toledo han quemado decenas de miles de hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas. También te hemos contado que se han producido rescates reales de animales por parte de la UME, Guardia Civil y bomberos.
No es la primera vez que vemos este tipo de clips, de perras y cachorros en zona quemada rescatados por bomberos. Llevan meses circulando en distintas versiones casi idénticas y ya han sido desmentidos por verificadores internacionales como el News Literacy Project.