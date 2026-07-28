El Gobierno y Castilla y León desmienten la "orden" a la UME de "no actuar" en Ávila
Mensajes de redes están difundiendo que han ordenado "no actuar" a la Unidad Militar de Emergencias en las labores de extinción de los incendios forestales registrados en Ávila. Es falso. Lo desmienten la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada –uno de los municipios abulenses más afectados por las llamas–, el Ministerio del Interior y la propia UME.
"La UME tiene orden de no actuar. ¿Quién ha dado esa orden?", asegura un mensaje compartido más de 1.800 veces en la red social X desde el 26 de julio. El texto comparte un vídeo que muestra varios camiones de bomberos mientras una voz en off dice que a la UME le han "ordenado que no puede actuar hasta que no llegue a las casas". "El fuego al lado de las casas y la UME, ¿recibiendo órdenes de retirada?", dice otro mensaje compartido más de 1.000 veces. Es falso.
El teniente de alcalde de Pedro Bernardo: "No he visto a nadie de la UME"
Uno de los contenidos más compartidos sobre la falta de presencia de la UME en las zonas incendiadas es del teniente de alcalde de Pedro Bernardo, un pueblo de Ávila desalojado por el fuego. En un video de 7 minutos publicado en sus cuentas de redes sociales y que otros usuarios han viralizado afirma que aunque "nadie" le ha contado que haya "órdenes de no hacer nada", en la zona en la que él ha trabajado contra el fuego no ha visto "a nadie de la UME en ningún momento". "No hacíamos más que ver por todos los lados por donde nos poníamos a trabajar cuadrillas paradas sentadas en cunetas, con el móvil, hablando, todo los camiones parados", ha asegurado.
En conversación con VerificaRTVE, el alcalde de Pedro Bernardo, David Segovia, ha declinado pronunciarse sobre la denuncia de su 'número dos' y ha subrayado que lo que hay que hacer "es acabar con el fuego cuanto antes todos unidos".
Dos días antes de la publicación del video del teniente de alcalde, el Ayuntamiento de Pedro Bernardo publicó un comunicado en Facebook en el que envió un mensaje de ánimo a los afectados y reconoció "la extraordinaria labor de los bomberos, agentes medioambientales, Protección Civil, Guardia Civil, UME y de todos los profesionales y voluntarios que, con enorme esfuerzo y valentía, trabajan sin descanso para proteger vidas y frenar el avance del fuego".
Vecinos de municipios del Valle del Tiétar, en apariciones en medios de comunicación, han afirmado sentirse abandonados y han considerado insuficientes los recursos disponibles, pero esas quejas no demuestran que haya una orden general para la que la UME no intervenga contra el fuego.
Sotillo, la Junta y el Ministerio del Interior: no hay orden para que UME no actúe
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada –uno de los municipios abulenses más afectados por los incendios– y el Ministerio del Interior niegan que la Unidad Militar de Emergencias haya recibido órdenes para no actuar en los incendios de Ávila y confirman que ha intervenido para sofocar los fuegos.
La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León asegura por email a VerificaRTVE que "no" le consta que la UME haya recibido órdenes de no actuar en los incendios de Ávila. "La colaboración entre la UME y el operativo INFOCAL de prevención y extinción de incendios de la Junta de Castilla y León es absoluta, coordinada y efectiva", añade.
Juan Pablo Martín, alcalde de Sotillo de la Adrada, afirma que no tiene ningún tipo de constancia de que esa supuesta orden haya existido y señala que él ha visto "decenas de efectivos" de esta unidad castrense trabajando contra el fuego en su zona.
El Ministerio del Interior, de cuya Dirección General de Emergencias y Protección Civil depende la UME cuando está desplegada en una emergencia nacional, asegura a VerificaRTVE que "es falso" que haya recibido órdenes para no intervenir contra los incendios forestales en Ávila. La propia UME también nos cuenta que "es falso" que tenga órdenes de no actuar contra el fuego en Ávila. En sus redes sociales, la UME ha publicado vídeos de intervenciones en Sotillo de la Adrada y Cebreros, entre otros municipios.
Despliegue de la UME en los incendios de Ávila y Madrid
La UME tiene actualmente desplegados unos 1.200 militares para luchar contra el fuego en los incendios en Ávila y Madrid, según datos del Gobierno. El Ejecutivo asegura a VerificaRTVE que los efectivos de la UME están presentes "en todo el valle" del Tiétar (en Sotillo, La Adrada, Casillas y Mijares). El despliegue se completa con unos 100 efectivos del Ejército de Tierra que realizan labores de apoyo a la limpieza y ejecución de cortafuegos. La UME tiene además destacados en el incendio de Castellón unos 300 efectivos en el incendio de Castellón.
Este informe del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) detalla el despliegue de aeronaves de extinción de incendios en los incendios forestales en España en la jornada del 27 de julio, incluidos siete hidroaviones tipo FOCA operados por la Unidad Militar de Emergencias en los incendios de Ávila y Madrid. La web ministerial publica en este enlace el parte diario de intervenciones de aeronaves en la lucha contra incendios.
En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente sobre la desinformación que está circulando en redes sociales en relación con los incendios forestales en Ávila y Madrid que han llevado a declarar la emergencia nacional, con ejemplos como un audio que intentan presentar falsamente en redes como si correspondiera a un piloto de una aeronave de extinción de incendios.