El Gobierno y Castilla y León desmienten la "orden" a la UME de "no actuar" en Ávila

Mensajes de redes están difundiendo que han ordenado "no actuar" a la Unidad Militar de Emergencias en las labores de extinción de los incendios forestales registrados en Ávila. Es falso. Lo desmienten la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada –uno de los municipios abulenses más afectados por las llamas–, el Ministerio del Interior y la propia UME.

"La UME tiene orden de no actuar. ¿Quién ha dado esa orden?", asegura un mensaje compartido más de 1.800 veces en la red social X desde el 26 de julio. El texto comparte un vídeo que muestra varios camiones de bomberos mientras una voz en off dice que a la UME le han "ordenado que no puede actuar hasta que no llegue a las casas". "El fuego al lado de las casas y la UME, ¿recibiendo órdenes de retirada?", dice otro mensaje compartido más de 1.000 veces. Es falso.

El teniente de alcalde de Pedro Bernardo: "No he visto a nadie de la UME" Uno de los contenidos más compartidos sobre la falta de presencia de la UME en las zonas incendiadas es del teniente de alcalde de Pedro Bernardo, un pueblo de Ávila desalojado por el fuego. En un video de 7 minutos publicado en sus cuentas de redes sociales y que otros usuarios han viralizado afirma que aunque "nadie" le ha contado que haya "órdenes de no hacer nada", en la zona en la que él ha trabajado contra el fuego no ha visto "a nadie de la UME en ningún momento". "No hacíamos más que ver por todos los lados por donde nos poníamos a trabajar cuadrillas paradas sentadas en cunetas, con el móvil, hablando, todo los camiones parados", ha asegurado. En conversación con VerificaRTVE, el alcalde de Pedro Bernardo, David Segovia, ha declinado pronunciarse sobre la denuncia de su 'número dos' y ha subrayado que lo que hay que hacer "es acabar con el fuego cuanto antes todos unidos". Dos días antes de la publicación del video del teniente de alcalde, el Ayuntamiento de Pedro Bernardo publicó un comunicado en Facebook en el que envió un mensaje de ánimo a los afectados y reconoció "la extraordinaria labor de los bomberos, agentes medioambientales, Protección Civil, Guardia Civil, UME y de todos los profesionales y voluntarios que, con enorme esfuerzo y valentía, trabajan sin descanso para proteger vidas y frenar el avance del fuego". Vecinos de municipios del Valle del Tiétar, en apariciones en medios de comunicación, han afirmado sentirse abandonados y han considerado insuficientes los recursos disponibles, pero esas quejas no demuestran que haya una orden general para la que la UME no intervenga contra el fuego.