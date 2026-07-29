El incendio en Castellón avanza sin control y los fuegos de Madrid y Ávila mejoran, pendientes de la ola de calor
- La mejora de la situación de los grandes incendios forestales permite que miles de ciudadanos vuelvan a sus casas
- La Aemet alerta: "El peligro de incendios será muy alto o extremo en la mayor parte del país"
- DIRECTO | Última hora de los incendios en España | Mapa de los incendios activos hoy en España
Los más de 3.000 efectivos que trabajan en los principales incendios forestales de España afrontan una jornada de miércoles más que compleja por la ola de calor, la cuarta del verano, que llega a casi todas las comunidades y que eleva a muy alto y extremo el riesgo de incendios, cuando hay diez activos en todo el país.
En este contexto, el incendio forestal en la Vall d'Uixó (Castellón), que afronta su quinto día, avanza aún sin control tras arrasar más de 9.000 hectáreas y con varios rebrotes en las últimas horas, aunque, eso sí, se han levantado algunas medidas de restricción y miles de vecinos han podido ya volver a sus casas.
También se han levantado confinamientos y evacuaciones en los otros grandes incendios que centran las labores de extinción en este momento: el de la Sierra Oeste en Madrid y el de la provincia de Ávila, que han arrasado más de 75.000 hectáreas.
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha decretado el levantamiento de la declaración de emergencia nacional en la provincia de Toledo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado de nuevo este miércoles el puesto de mando situado en Navalcarnero, en Madrid, y allí ha explicado que el país afronta "horas decisivas" para controlar los incendios tras vivir jornadas "críticas". Ha pedido "paciencia" a los ciudadanos que aún siguen fuera de sus casa y "confianza" en las administraciones, que solo buscan "su seguridad". "Entiendo la ansiedad y la angustia", ha añadido.
Sánchez ha destacado como "muy positiva y eficiente" la respuesta de "todas las administraciones" guiada, ha dicho, por un "espíritu de equipo" que solo ve un solo enemigo: el fuego.
El Consejo de Ministros declaró este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría consecuencia precisamente de incendios forestales, que se han producido entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026.
Todo ello en un año en el que ya han ardido más de 200.000 hectáreas en todo el país.
Más allá de las consecuencias materiales en estos incendios forestales- aún por cuantificar- y el dramático daño medioambiental, el fuego deja una persona muerta más en Los Gallardos, donde ha fallecido una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, lo que eleva a 14 el número de víctimas mortales en este incendio del 9 de julio.
Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 29 carreteras en las provincias de Ávila (14), Castellón (8), Madrid (5) y Toledo (2), según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico que recoge la Agencia Efe.
El incendio de Vall d'Uixó, aún sin controlar
Aunque durante la noche de este martes los bomberos de Castellón han logrado "avances productivos", el incendio forestal de Vall d'Uixó sigue sin control y a esta hora se trabaja en todo el perímetro que abarca más de 70 kilómetros en un incendio que mantiene aún a 10.000 personas fuera de sus casas de 15 municipios y ha arrasado más de 9.000 hectáreas.
El flanco oeste, en la zona de Tales y Alfondeguilla, es el punto que más preocupa ya que en la tarde de este martes se registraron rebrotes. Preocupa este miércoles que las altísimas temperaturas que se esperan compliquen aún más una situación. Dan por hecho que este miércoles es imposible dar el fuego por estabilizado.
Se han podido incorporar los medios aéreos que en las dos últimas jornadas no pudieron hacerlo hasta la tarde debido a las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que impidió combatir las llamas y el humo desde el aire.
Los servicios de extinción han explicado a TVE que la complejidad para sofocar las llamas proviene de la la orografía "muy complicada" de la sierra d'Espadà- una de las más complejas de toda la comunidad- que hace imposible el ataque terrestre del fuego por parte de los bomberos.
Mejoras en Ávila y Madrid, pendientes de los termómetros
En Ávila se cumple este miércoles una semana del peor incendio de la historia de España y la situación es más favorable en Burgohondo. Lo positivo es que el fuego no se ha movido "ni un centímetro" durante la noche, según han explicado desde el operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, y el objetivo ahora es estabilizar el perímetro que asciende a 180 kilómetros.
Buscan por tanto estabilizar el incendio en un día en el que todos los efectivos miran los termómetros por las altas temperaturas previstas, que no ayudan.
De ahí, que desde el INFOCAL hablan de "jornada adversa" en la que hay que estar muy vigilantes. El de Burgohondo es un incendio que ha quemado 50.000 hectáreas.
Castilla y León encara la cuarta ola de calor con cinco incendios activos: además del de Burgohondo, en Ávila; hay otros dos en León en nivel uno, en La Utrera y en Moreda; dos más activos en Caboalles de Arriba, León, y en Vecinos, Salamanca; y ya estabilizados en Murias de Ponjos y Quintela, en León, según informa Efe.
Situación favorable similar en Madrid donde se ha conseguido disminuir la intensidad del fuego y estabilizar también el perímetro, en este caso de 250 kilómetros.
Los bomberos trabajan ya para el control definitivo con la labor de refresco de zonas, rematar los puntos calientes y el control de nuevos focos que pudieran surgir.