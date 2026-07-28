Fallece una mujer herida en el incendio de Los Gallardos (Almería) y eleva a 14 el balance de víctimas mortales

Una mujer que permanecía ingresada en la unidad de quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha muerto este martes, según han informado en una nota fuentes del centro hospitalario.

La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano en estado muy grave, con quemaduras en el 70 por ciento de su superficie corporal. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, la mujer ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

Esta muerte se produce apenas unos días después de que el Plan Infoca diera por extinguido oficialmente el fuego, que calcinó un perímetro definitivo de 5.200 hectáreas en el Levante almeriense.