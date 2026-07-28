Fallece una mujer herida en el incendio de Los Gallardos (Almería) y eleva a 14 el balance de víctimas mortales
- Permanecía en la unidad de quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
- Ingresó en la UCI en estado muy grave, con quemaduras en el 70% de su cuerpo
Una mujer que permanecía ingresada en la unidad de quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha muerto este martes, según han informado en una nota fuentes del centro hospitalario.
La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano en estado muy grave, con quemaduras en el 70 por ciento de su superficie corporal. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, la mujer ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.
Esta muerte se produce apenas unos días después de que el Plan Infoca diera por extinguido oficialmente el fuego, que calcinó un perímetro definitivo de 5.200 hectáreas en el Levante almeriense.
Tres pacientes continúan ingresados
Con este deceso se eleva a catorce la cifra total de víctimas mortales como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería. Por otro lado, otros tres pacientes continúan ingresados en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío a causa de este mismo siniestro.
Las trece víctimas mortales previas correspondían a doce ciudadanos extranjeros (procedentes de Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y Francia) y a un ciudadano español, todos ellos mayores de edad.
El incendio, catalogado por los expertos como extraordinario debido a su comportamiento extremo y a velocidades de propagación inusuales que alcanzaron los 128 metros por minuto, ha motivado este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por parte del Consejo de Ministros para articular el paquete de ayudas estatales.
El juzgado instructor, en coordinación con la Guardia Civil y la brigada de investigación de agentes forestales, mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer el origen exacto de las llamas, cuyo primer aviso al 112 alertó de un fuego en una cuneta presuntamente provocado por la caída de un cable eléctrico.