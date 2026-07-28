El Gobierno declara 211 "zonas catastróficas" por la oleada de incendios y temporales en 14 comunidades

El Consejo de Ministros ha dado este martes un paso decisivo para paliar los efectos de una primavera y un inicio de verano especialmente cruentos en España. El Ejecutivo ha aprobado la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para un total de 211 áreas repartidas en catorce comunidades autónomas. Estos episodios, que abarcan desde el 31 de marzo hasta el 27 de julio de 2026, han estado marcados mayoritariamente por la virulencia de los incendios forestales, aunque también incluyen inundaciones, desprendimientos y accidentes industriales.

La medida no solo busca la recuperación económica de los territorios, sino que responde a una situación de excepcional gravedad. Por primera vez en la historia de España en lo que respecta a incendios forestales, el Gobierno se vio obligado el pasado 23 de julio a declarar la "emergencia de interés nacional" ante la magnitud de los fuegos que asolaron la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo. Este hito administrativo subraya la intensidad de una campaña que ha puesto al límite los recursos de coordinación estatal.

La tragedia humana de Los Gallardos Dentro del extenso listado de emergencias, el acuerdo del Consejo de Ministros destaca por su especial gravedad el incendio de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Este suceso se ha convertido en el punto más negro del periodo debido a sus "consecuencias personales y materiales, con trece personas fallecidas". La magnitud de esta tragedia ha pesado de forma significativa en la decisión del Ejecutivo para agilizar las ayudas contempladas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Además de los fallecidos en Almería, el mapa de la emergencia se extiende de norte a sur. Desde los incendios en Ponteareas (Pontevedra) en el mes de abril, que requirieron el apoyo inmediato de medios estatales al alcanzar la situación operativa 2, hasta el incendio más reciente en Vall d’Uixó (Castellón), donde los trabajos de extinción aún continúan activos. Cronología de un semestre de inestabilidad El informe técnico que acompaña la declaración desglosa un calendario de catástrofes que comenzó a intensificarse con la llegada de la primavera. Abril y mayo: El mes de abril no solo trajo fuego a Galicia y Asturias, sino también fenómenos costeros en Menorca y fuertes tormentas en Cataluña. En mayo, la inestabilidad se desplazó a La Rioja, donde se registraron desprendimientos en infraestructuras históricas como el muro de Nalda y parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra .

El mes de abril no solo trajo fuego a Galicia y Asturias, sino también fenómenos costeros en Menorca y fuertes tormentas en Cataluña. En mayo, la inestabilidad se desplazó a La Rioja, donde se registraron desprendimientos en infraestructuras históricas como el muro de y parte de la muralla del . Junio, el mes del confinamiento: La segunda quincena de junio fue especialmente crítica. En Cataluña, los incendios en localidades como Talavera, Forallac o Tiana obligaron a las autoridades a dictar "medidas de confinamiento preventivo en distintos núcleos de población" . Simultáneamente, Castilla y León sufría la coincidencia de múltiples focos en la comarca de El Bierzo .

La segunda quincena de junio fue especialmente crítica. En Cataluña, los incendios en localidades como Talavera, Forallac o Tiana obligaron a las autoridades a dictar . Simultáneamente, Castilla y León sufría la coincidencia de múltiples focos en la comarca de . Tormentas de alta intensidad: No todo ha sido fuego. A finales de junio, un episodio de lluvias torrenciales puso en jaque a La Rioja. El municipio de Haro fue el epicentro del temporal, registrando "54,9 l/m² de precipitación", lo que derivó en 70 actuaciones de emergencia bajo el plan INUNCAR.

Ayudas directas La declaración aprobada este martes activa de forma automática una batería de ayudas económicas gestionadas por el Ministerio del Interior. Según detalla la nota de prensa oficial, los damnificados pueden solicitar estas prestaciones desde el mismo momento en que se produjo la emergencia. El catálogo de ayudas del Interior incluye daños personales: compensaciones por fallecimiento o incapacidad; vivienda y enseres: ayudas para la reparación de daños materiales en domicilios particulares; ayuntamientos: subvenciones para los gastos derivados de las actuaciones inaplazables de las corporaciones locales y en el sector privado: apoyo a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados. Además, se ha previsto la exención de tasas en trámites con la Jefatura Central de Tráfico, facilitando que quienes hayan perdido sus vehículos o documentación (permisos de conducción, DNI) puedan obtener duplicados sin coste alguno.

Plan multidisciplinar de Hacienda, Trabajo y Política Territorial La declaración de zona afectada es la "llave" que permite que otros ministerios desplieguen sus propias herramientas de auxilio. El Ministerio de Hacienda concretará próximamente exenciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Asimismo, se ha confirmado que "las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". En el ámbito laboral, los ministerios de Trabajo e Inclusión y Seguridad Social podrán implementar bonificaciones y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos que hayan visto paralizada su actividad. Emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila: qué es y qué implica Paula Mayoral Muñoz, VerificaRTVE Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se hará cargo de hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras municipales, tales como polideportivos, redes de abastecimiento o edificios públicos. Dada la urgencia de recuperar la normalidad en las zonas afectadas, el acuerdo permite que todos los ministerios declaren "zona de actuación especial" sus ámbitos de competencia. Esto agiliza la contratación de obras de reparación bajo la modalidad de emergencia, permitiendo actuar sobre bienes perjudicados "cualquiera que sea su cuantía". Incluso se contempla la ocupación urgente de bienes por la vía de la Ley de Expropiación Forzosa para acelerar las obras de reposición de servicios esenciales.