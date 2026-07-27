El Ministerio de Trabajo prepara una nueva prestación para proteger a los trabajadores y empresas afectadas por los incendios que están asolando distintos puntos de España. En un principio, el Gobierno cubrirá el cien por cien de la nueva ayuda, por lo que no tendrá coste para las empresas, según han trasladado fuentes del Ministerio a RTVE.

Esta será una de las iniciativas que conformen el paquete de medidas "sin precedentes" que está preparando el departamento que dirige Yolanda Díaz y que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. El objetivo de Trabajo es que las medidas, que cubrirán situaciones no contempladas hasta ahora en los permisos climáticos, entren en vigor este mismo miércoles.

Los permisos climáticos, contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, conceden hasta cuatro días de permiso retribuido para aquellas personas que no pueden acceder a sus puestos de trabajo, en este caso por un incendio forestal, como recordó Díaz este fin de semana en un mensaje publicado en redes sociales.

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Este permiso se aprobó en noviembre de 2024, tras la dana que arrasó Valencia y que provocó 229 muertos y también cubre a los trabajadores que no pueden desplazarse a su puesto de trabajo bien porque hayan perdido su medio de transporte o por afecciones en el transporte público.

Además, como señaló Díaz, las empresas cuyas instalaciones o actividad se hayan visto afectadas por los fuegos "podrán acogerse a los mecanismos de mantenimiento del empleo, incluidos los ERTE por fuerza mayor previstos en la reforma laboral".

La ley permite que los afectados puedan acreditar cualquiera de estos supuestos con posterioridad y por cualquier medio de prueba. "El objetivo es garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras y ofrecer seguridad en una situación de emergencia", destacó la ministra.