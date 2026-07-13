Identificados seis fallecidos del incendio de Almería: un español y cinco extranjeros

El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de al menos trece personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas, que corresponden a un ciudadano español y a cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Así, los fallecidos identificados hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado fuentes judiciales a RTVE, que han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio.

Salvo el caso de la mujer de 93 años hospitalizada, la identidad y la nacionalidad comunicada este lunes corresponde a seis de los doce fallecidos que fueron hallados en las zonas calcinadas. El proceso de identificación de los seis cuerpos restantes pendientes podría finalizarse en breve gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos. La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia ha permitido la obtención de los perfiles genéticos.

Debido al estado de los cuerpos, el único método que los investigadores están pudiendo utilizar para la identificación de las víctimas es el genético.