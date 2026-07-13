Identificados seis fallecidos del incendio de Almería: un español y cinco extranjeros
- Los cinco extranjeros son de Reino Unido (2), Francia, Bélgica y Estados Unidos
- El fuego originado en Los Gallardos se ha cobrado la vida de al menos trece personas
El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de al menos trece personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas, que corresponden a un ciudadano español y a cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.
Así, los fallecidos identificados hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado fuentes judiciales a RTVE, que han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio.
Salvo el caso de la mujer de 93 años hospitalizada, la identidad y la nacionalidad comunicada este lunes corresponde a seis de los doce fallecidos que fueron hallados en las zonas calcinadas. El proceso de identificación de los seis cuerpos restantes pendientes podría finalizarse en breve gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos. La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia ha permitido la obtención de los perfiles genéticos.
Debido al estado de los cuerpos, el único método que los investigadores están pudiendo utilizar para la identificación de las víctimas es el genético.
Diez denuncias por desaparición
Según la última actualización ofrecida el domingo por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID), el número de denuncias por desaparición ha aumentado a diez, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en trece, tras confirmarse el fallecimiento de una ciudadana inglesa de 93 años, ingresada en estado grave en un hospital de Almería.
El incremento de los desaparecidos se ha producido tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, detalla el CID, que considera que a corto plazo podrían recibirse más denuncias.