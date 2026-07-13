Sánchez visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería

Trece personas fallecidas, veintitrés personas no localizadas, diez denuncias por desaparición y siete mil hectáreas calcinadas. Es el trágico balance del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que tras cuatro jornadas de intensos trabajos se ha dado por estabilizado. Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez visita los parajes y las localidades afectadas por el fuego.

Estará acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con quien acudirá también al Puesto de Mando Avanzado de Turre, para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que combaten el incendio.

Este dispositivo ha plantado cara al fuego por tierra, con más de doscientos efectivos y varias autobombas, y por aire, con varios helicópteros y aviones anfibios. Ha contado, además, con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias. La prioridad, en las últimas horas, enfriar los puntos calientes y localizar a las personas desaparecidas. Se han presentado ocho denuncias.

Durante los últimos cuatro días 1.600 personas fueron desalojadas de distintas localidades afectadas, que podo a poco fueron recibiendo la autorización para volver a sus domicilios. La mayoría de las viviendas, sin embargo, no se vieron afectadas por las llamas.

Además del presidente del Gobierno y la vicepresidenta tercera, este lunes visita la zona afectada por el incendio forestal de los Gallardos la secretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta, María Jesús Montero.