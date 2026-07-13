Sánchez visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería
- El incendio se ha dado por estabilizado este domingo tras calcinar siete mil hectáreas
- Hay 13 personas fallecidas y 23 personas no localizadas, a las que se sigue buscando
Trece personas fallecidas, veintitrés personas no localizadas, diez denuncias por desaparición y siete mil hectáreas calcinadas. Es el trágico balance del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que tras cuatro jornadas de intensos trabajos se ha dado por estabilizado. Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez visita los parajes y las localidades afectadas por el fuego.
Estará acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con quien acudirá también al Puesto de Mando Avanzado de Turre, para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que combaten el incendio.
Este dispositivo ha plantado cara al fuego por tierra, con más de doscientos efectivos y varias autobombas, y por aire, con varios helicópteros y aviones anfibios. Ha contado, además, con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias. La prioridad, en las últimas horas, enfriar los puntos calientes y localizar a las personas desaparecidas. Se han presentado ocho denuncias.
Durante los últimos cuatro días 1.600 personas fueron desalojadas de distintas localidades afectadas, que podo a poco fueron recibiendo la autorización para volver a sus domicilios. La mayoría de las viviendas, sin embargo, no se vieron afectadas por las llamas.
Además del presidente del Gobierno y la vicepresidenta tercera, este lunes visita la zona afectada por el incendio forestal de los Gallardos la secretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta, María Jesús Montero.
Aplazado el viaje de Sánchez a Cádiz
Esta visita de Pedro Sánchez a la provincia de Almería ha conllevado un aplazamiento de la que tenía previsto llevar a cabo ese mismo día a La Línea de la Concepción (Cádiz) para participar en el acto institucional de demolición de la Verja que separa dicho municipio de Gibraltar. Este otro acto, según fuentes de Moncloa, se celebrará finalmente el próximo miércoles día 15
Durante los últimos días han visitado el puesto de mando avanzado de Turre, donde se coordinan las tareas de los equipos de emergencias, los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Defensa, Margarita Robles.
Antes de visitar la zona de El Marchal, en Lubrín (Almería), Robles anunciaba este domingo, en una comparecencia conjunta con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a mantener desplegado su dispositivo "el tiempo que haga falta" aunque el fuego haya quedado estabilizado y la situación operativa de la emergencia haya descendido del nivel 2 al 1.
En lo que va de año 2026, Pedro Sánchez ha acudido a Andalucía al hilo de otros sucesos trágicos que se han vivido en la comunidad autónoma en los últimos meses, como fue el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, y las borrascas que originaron inundaciones durante el pasado invierno en puntos de la región como la localidad gaditana de Grazalema, que tuvo que ser temporalmente desalojada al completo.