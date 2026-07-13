Muere el actor Sam Neill a los 78 años, protagonista de 'Parque Jurásico'

El actor neozelandés Sam Neill ha fallecido este lunes a los 78 años de forma inesperada, tras haberse recuperado de un cáncer, según ha informado su familia en un comunicado.

"La pérdida ha sido súbita e inesperada, pero paliada por el hecho de que Sam había superado un cáncer", reza un mensaje colgado en la página oficial del intérprete en Instagram.

Neill es recordado por coprotagonizar la superproducción Parque Jurásico de Steven Spielberg, película en la que interpretaba al paleontólogo Alan Grant en compañía de Laura Dern y Jeff Goldblum.

Palma de Oro en Cannes Neill ha muerto en la ciudad australiana de Sydney acompañado de su familia y sus seres queridos "con la misma dignidad que le acompañó toda su vida", según la nota. En abril había anunciado que había logrado curarse de la enfermedad, tras un tratamiento para el cáncer de sangre de nivel tres que padecía. Los familiares agradecen los cuidados dispensados al personal del Hospital Saint Vincent's y añaden que aportaran más detalles en las próximas horas, pero piden "privacidad y respeto" para afrontar "esta inconmensurable pérdida". A lo largo de su carrera protagonizó numerosas películas, estuvo nominado a los Emmy y a los Globos de Oro, pero su mayor reconocimiento profesional lo alcanzó en 1993, logró la Palma de Oro en el Festival de Cannes por coprotagonizar El piano junto con Holly Hunter de la directora Jane Campion.

Larga carrera Neill es conocido por protagonizar y coprotagonizar películas de alto presupuesto, incluyendo Calma total (1989), La caza del Octubre Rojo (1990), Memorias de un hombre invisible (1992), la ya mencionada comedia romántica El Piano (1993), En la boca del miedo (1994) o Sirenas (1994). Parque Jurásico (1993) le catapultó a la fama internacional, la cinta fue la más taquillera hasta el estreno de Titanic, volvió a participar en la tercera entrega de la saga Parque Jurásico III (2001) y en la última vuelta de tuerca Jurassic World Dominion de 2022. Los dinosaurios generaron videojuegos, juguetes y atracciones en parques temáticos. Sam Neill era hijo de un oficial británico neozelandés destinado en Irlanda del Norte por lo que tenía una triple nacionalidad, británica, irlandesa y neozelandesa. Su verdadero nombre era Nigel John Diarmaid Neill, pero como en su clase había otro Nigel empezaron a llamarle Sam para evitar confusiones.