'Jurassic World' y 'Jurassic World: Dominion': las películas que encumbraron a Chris Pratt como héroe de acción

Jurassic World revivió, 14 años después de la última película, una saga que parecía extinguirse como sus protagonistas: los dinosaurios. Los personajes de Chris Pratt, que pasó de actor cómico a héroe de acción con esta brillante interpretación, y Bryce Dallas Howard, con una evolución durante el metraje espectacular, llegaron al mundo jurásico para quedarse y se ganaron el corazón del público, tanto como los originales de la primera entrega.

Se pueden ver similitudes entre Jurassic World y Jurassic Park, cuarta y primera película de la saga respectivamente, aunque con algunas diferencias. En la primera entrega el parque nunca llega a abrirse, los dinosaurios son los que existieron en su momento, tiende más al suspense, los dinosaurios son la amenaza para las personas y el mensaje que se extrae es que "la ciencia sin control puede resultar muy peligrosa". En la cuarta, el parque lleva funcionando años antes de desatarse el caos, hay nuevos dinosaurios creados genéticamente, que luchan entre ellos y el mensaje tiende más a que "la ambición y el 'todo por el show' puede ser aún más peligroso".

También hay homenajes a la primera entrega como la música de John Williams, el centro de visitantes, el T-Rex, el logo del parque y los sonidos característicos. Sobre todo, la conexión directa con la primera que supone la vuelta del Dr. Henry Wu, interpretado por BD Wong, y que la acción ocurra en la ficticia isla Nublar, 22 años después de los hechos narrados en la primera entrega.

Escena de la película 'Jurassic World' RTVE Play

Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, apuestas del director Chris Pratt era conocido por la serie Parks and recreation, que explotaba la vis cómica del actor, por lo que el estudio dudaba de su potencial para hacer un héroe de acción, pero el director Colin Trevorrow puso en valor su carisma y pensó que su humor natural podía humanizar al personaje. El actor sorprendió a todos con su compromiso con el papel, con un cambio físico brutal gracias al entrenamiento, pero además aprendió a conducir motos y ensayó su lenguaje corporal para interactuar con los dinosaurios. Su gesto de mano para controlar a los velociraptores se hizo muy popular. El personaje de Owen Grady se volvió tan importante que en las secuelas (El reino caído y Dominion) la historia gira tanto alrededor de él como de los personajes clásicos (Grant, Ellie y Malcolm). Escena de la película 'Jurassic World' RTVE Play Esta misma línea siguió el estudio para encontrar a la protagonista, Bryce Dallas Howard era una cara conocida, pero no demasiado gastada. Su aparición en Spiderman 3 y Criadas y señoras demostraba su experiencia en grandes producciones y el cine de acción. Su papel como Claire Dearing brilla por su arco de personaje, fría y ejecutiva al inicio y una superviviente que se preocupa por los demás al final. Una curiosidad es que corre toda la película en tacones, para potenciar esa sensación de evolución. Bryce es hija del director Ron Howard, pero Colin Trevorrow insistió en que fue elegida "por mérito propio, no por su apellido".

Jurassic World: Dominion: Vuelven los personajes originales Jurassic World: Dominion es el cierre de la segunda trilogía de una de las mejores y más exitosas franquicias de la historia del cine y, por lo tanto, se convirtió en una especie de autohomenaje y reunió a todos los protagonistas de las seis películas de nuevo. La vuelta de Sam Neill (Alan Grant) y Laura Dern (Ellie Sattler) tras más de veinte años de su última aparición en Jurassic Park III --porque Jeff Goldblum ya había regresado como el doctor Ian Malcolm en El reino caído-- reúne a los científicos con los nuevos protagonistas: Chris Pratt (Owen Grady) y Bryce Dallas Howard (Claire Dearing). Es un aporte de nostalgia y continuidad con la saga original que hace las delicias de los fans. Laura Dern y Sam Neill, en 'Jurassic World:Dominion' IMDB La película muestra, por primera vez en la historia de la saga, un mundo donde los dinosaurios conviven con los humanos. La cinta combina acción urbana, selvas y laboratorios, explorando las consecuencias de liberar a estas criaturas salvajes en la naturaleza. Hay más de 60 tipos de dinosaurios, entre los que destacan la nueva creación Therizinosaurus y la vuelta del Triceratops, con un diseño muy parecido al de Jurassic Park, en otro guiño a los fans de la saga original. Jurassic World se rodó en Hawái, para simular la isla Nublar; en Luisiana, para los interiores de las instalaciones y en estudio las escenas de acción con dinosaurios, para controlar la iluminación y el movimiento del animatrónico. En cambio, muchas escenas de ciudades de Jurassic World: Dominion se filmaron en Malta y Canadá, con sets gigantes, mientras que los dinosaurios se añadieron con CGI. Esto permitió a los actores interactuar con elementos físicos reales, aumentando la sensación de peligro y realismo. Escena de la película 'Jurassic World: Dominion' IMDB