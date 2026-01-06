Y tú, ¿qué Jennifer Lopez eres?: dos personajes y dos maneras de vivir la maternidad

Con la llegada del Año Nuevo comienza la época de los propósitos: hacer más deporte, viajar, descubrir nuevos libros..., y ver películas es una buena forma de coger inspiración. De ellas salen magníficas historias en las que todo es posible, y una de las actrices que parece haberlo conseguido todo es Jennifer Lopez.

Cantante, compositora, intérprete, bailarina, diseñadora, empresaria... nada se le ha resistido. La neoyorkina con ascendencia puertorriqueña ha demostrado su valía en los escenarios y en la pista, pero también delante y detrás de las cámaras. Ha participado en más de una treintena de cintas, entre ellas Sucedió en Manhattan (2002) o Bailamos (2004). Pese a que las comedias románticas llenan buena parte de su filmografía, también ha desempeñado papeles más arriesgados como en la película de terror Anaconda (1997) o en la de robos Un romance muy peligroso.

Con El plan B y Una chica de Jersey, Jennifer Lopez nos invita a reflexionar sobre la maternidad. En la primera, cuando es deseada, pero la vida tiene otros planes (aún mejores). En la segunda, que muestra cómo el marcharse antes de tiempo deja una huella imborrable en la gente que nos importa.

Los contratiempos de El plan B Zoe (Jennifer Lopez) tiene claro que quiere ser madre. Durante los últimos años ha conocido a infinidad de hombres, pero cree que no ha encontrado a la persona ideal para tener un niño. Cansada de pasos en falso, decide acudir a una clínica de inseminación artificial. En unos días podrá saber si el proceso ha funcionado y si puede conseguir su deseo más anhelado. Fotograma de Jennifer Lopez y Alex O'Loughlin en una de sus citas. RTVE Nada más abandonar el consultorio, y de muy buen humor, se dispone a coger un taxi, pero un chico se lo roba. Cosas del destino, comienza a coincidir con él con más frecuencia de la que le gustaría. Conforme conoce a Stan (Alex O'Loughlin) descubre que es el hombre de sus sueños, pero la vida no se lo pone tan fácil: está embarazada. No sabe cómo explicarle lo que puso en marcha antes de conocerlo, y más cuando la noticia es doble: vienen gemelos.

Una chica de Jersey que se marchó demasiado rápido En Una chica de Jersey, Gertrude (Lopez) se enamora de Ollie (Ben Affleck), un exitoso publicista musical de Manhattan cuyo único objetivo es ascender. Pasado un tiempo, Gertrude se queda embarazada y, pese a ello, Ollie sigue al pie del cañón en el trabajo. Él le promete que intentará dejar de ser tan dependiente del trabajo, pero ello no evita que se pierda, por ejemplo, algunas clases de preparación al parto. Llegado el día, el bebé nace sano y salvo, pero Gertrude muere a causa de un aneurisma —ensanchamiento anormal de una arteria—. Jennifer Lopez en 'Una chica de Jersey'. RTVE Sobrepasado por la situación, intenta volcarse en el trabajo para superar la pérdida, pero todo se sale de control y finalmente es despedido. No tiene más remedio que regresar con su padre, Bart, a Nueva Jersey. Allí, pese a que intenta que él se ocupe de forma indefinida de su hija Gertie, poco a poco tendrá que ejercer de auténtico padre. Pasados los años, parece que su vida está estabilizada. Sin embargo, sigue intentando volver a la gran ciudad para recuperar su antiguo trabajo. En una de sus visitas habituales al videoclub conoce a Maya (Liv Tyler), y poco a poco le hará ver que volver a creer en el amor.

Curiosidades de ambas cintas La trama de El plan B formó parte de la "Black List", una plataforma online donde los guionistas cuelgan sus trabajos a la espera de que los profesionales de Hollywood los escojan para producirlos. En el caso de Jennifer Lopez, ella se sintió atraída por el papel de Zoe porque acababa de dar a luz a sus dos hijos gemelos. Su personaje, además, aparece leyendo el libro Qué esperar cuando estás esperando, y unos años después, ella dio vida a Holly en la adaptación de la novela. En Una chica de Jersey aparece un reparto muy premiado, con tres ganadores de Oscar: Ben Affleck, Matt Damon (uno de los ejecutivos de una empresa a la que Aflleck acude a conseguir trabajo) y Will Smith (el cantante con el que pierde los papeles y es despedido). Además, en esta película Affleck repetía 'parejas': protagonizó un año antes con Lopez Una relación peligrosa (que no funcionó muy bien, así que pospusieron un tiempo el estreno de esta cinta para conseguir algo más de éxito) y con Liv Tyler coincidió en Armageddon.