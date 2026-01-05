'Un viaje de diez metros' le vale a Helen Mirren para encontrar el amor

"¿Por qué cambiar una receta de 200 años? Porque, señora, quizás 200 años sean suficientes". Es una de las citas más famosas de Un viaje de diez metros, la película que protagoniza Helen Mirren y que es capaz de mantenerte pegada al sofá durante casi dos horas.

El argumento es culinario, o más bien, va de restaurantes que entran en competencia directa, aunque con maneras de cocinar muy distintas, e igualmente deliciosas. Todo comienza cuando la familia del cocinero Hassan Kadam (Manish Dayal) huye de la violencia en India, que acabó con la vida de su madre y con el restaurante familiar. Los Kadam llegan al sur de Francia, y tras un accidente automovilístico, se ubican en el pueblo de Saint-Antonin-Noble-Val. Allí, Papa Kadam (Om Puri) encuentra el lugar idóneo para abrir un restaurante indio, el llamado 'Maison Mumbai'. El problema viene cuando este nuevo negocio entra en competencia directa con el restaurante de lujo que está situado justo enfrente, a diez metros, y que es propiedad de la aclamada -y también odiada- Madame Mallory (Helen Mirren). La competencia llega a un punto crítico y los protagonistas tendrán que transitar para llegar a una situación que cambiará la vida de todos ellos para siempre. La película, con tema gastronómico, está dirigida por Lasse Hallstrom y producida por Steven Spielberg y Oprah Winfrey, y basada en la novela best-seller de Richard Morais del mismo nombre.

Fotograma 'Viaje a diez metros'

Personajes clave en la película Helen Mirren interpreta a Madame Mallory. La actriz inglesa encarna el papel de una mujer sofisticada, estirada, pero que parece tener también su corazoncito. Mirren es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios principales dentro del cine por una sola película: el Óscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores, y fue por su interpretación de la Reina Isabel II, en La Reina. Una de sus citas más conocidas sobre sí misma es: "Ser famosa por ser cool, y no por ser guapa", aunque eso de la belleza está, como se suele decir, en los ojos del que mira. Om Puri da vida al patriarca de la familia Kadam, a Papa Kadam. Como curiosidad, durante el rodaje de Un viaje de diez metros, Om Puri se dejó el hotel en el que estaba alojado todo el elenco, para mudarse a otro en el que pudiera cocinarles. Om Puri, que falleció en 2017, fue uno de los actores más célebres de la India y su capacidad para encadenar películas independientes, de Bollywood, de Hollywood y del cine británico, le conviertieron en una estrella internacional. Manish Dayal interpreta al cocinero Hassan Kadam, hijo de Papa Kadam (Om Puri) y que se enamora de Marguerite (Charlotte Le Bon). Dayal comenzó su carrera apareciendo en comerciales estadounidenses de diferentes marcas estadounidenses. En 2008, interpretó el papel principal en el Rafta, Rafta espectáculo de Broadway. Después de aparecer como estrella invitada en CSI: Las Vegas, Dayal pasó a interpretar a Hal, un analista informático que descifra códigos, en la serie de AMC. Además, este actor estadounidense participa activamente en mejorar la educación en la India rural a través de su trabajo con la Fundación de Educación Nanubhai. Charlotte Le Bon interpreta el papel de Marguerite, la segunda chef en el restaurante de Madame Mallory, y que se enamora perdidamente de Hassan Kadam. Le Bon es una actriz con talento y versatilidad. Además de en su papel de Un viaje de diez metros, ha interpretado el papel de 'Victoire Doutreleau' en Yves Saint Laurent, trabajo por el que fue nominada al premio César a la 'mejor actriz de reparto' en 2015. Además, los espectadores franceses también han tenido ocasión de oírla como la voz francesa de 'Alegría' en la cinta de animación de Pixar Del revés (Inside Out), dirigida por Pete Docter y Ronaldo Del Carmen. Fotograma 'Viaje a diez metros'

También utilizaron la tecnología Los dos restaurantes, uno enfrente del otro, se crearon digitalmente para esta película. La 'Maison Mumbai', en realidad, daba a un gran campo y los productores pavimentaron un tramo de carretera de más de setenta y cinco metros cuadrados, y construyeron una fachada en el lado opuesto, con una pantalla azul en la parte superior. Aunque no estaba tan desarrollada la inteligencia artificial, el uso de la tecnología en 2014 también servía para solventar los problemas que se presentaban. Por cierto, el nombre del elegante restaurante de Madame Mallory, ‘Le Saule Pleurer’ significa ‘El Sauce Llorón’. Fotograma de 'Un viaje a diez metros'