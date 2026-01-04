Spielberg, Nolan, Almodóvar y Sorogoyen: el 2026 viene cargado de grandes estrenos de cine

El año 2026 viene cargado de buen cine. O eso es lo que parece, en principio, a tenor de los títulos que esperan a los espectadores.

Cineastas españoles reconocidos como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Isabel Coixet o Daniel Sánchez Arévalo estrenan película. Y, en Estados Unidos, hacen lo propio Chloé Zhao, Emerald Fennell, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Denis Villeneuve o Alejandro González Iñárritu.

También hay importantes nombres del cine independiente global, como Park Chan-wook, Bi Gan, Ruben Östlund, Paolo Sorrentino o Fatih Akin.

Y eso por no mencionar las nuevas películas de Marvel y DC, los estrenos de Star Wars con The Mandalorian and Grogu, la continuación de 28 años después, Toy Story 5 o los biopics Michael y Marty Supreme. Pero la cosa no acaba ahí, pues se esperan adaptaciones de novelas como El mesías de Dune, Cumbres borrascosas, Sentido y sensibilidad, Proyecto Hail Mary, Las crónicas de Narnia o La novia de Frankenstein. O, el retorno de El diablo viste de Prada o de Aída con Aída y vuelta.

Y, en adaptaciones de videojuegos: Super Mario Galaxy, Resident Evil o Return to Silent Hill.

Casi nada.

Hamnet (Chloé Zhao) Una de las grandes favoritas a cosechar premios en las galas de 2026 es Hamnet, lo nuevo de la cineasta Chloé Zhao, reconocida por la cinta Nomadland, que en 2021 ganó el premio a mejor dirección —entre otros— en los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro. Precisamente en estos últimos está nominada su nueva obra en seis categorías, cuya gala será el 11 de enero. Esta nueva cinta de Zhao explora la vida de Agnes, esposa de William Shakespeare, después de perder a Hamnet, el hijo de ambos. Llega el 23 de enero.

Cumbres borrascosas (Emerald Fennell) Otro de los grandes estrenos del año será la nueva adaptación de la clásica novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película se espera como una revisión libre del libro. De hecho, el primer tráiler enfadó a muchos fanáticos de la novela. Está dirigida por la directora británica Emerald Fennell, quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos años con sus dos primeros largometrajes: Una joven prometedora (mejor guion en los Oscar 2021) y Saltburn. Se estrena en las salas españolas el 13 de febrero.

Proyecto salvación (Phil Lord, Christopher Miller) En 2021, Andy Weir, autor de El marciano (con adaptación protagonizada por Matt Damon en 2015), publicó su nueva novela de ciencia ficción. Proyecto Hail Mary ha resultado ser todo un éxito de ventas y el 20 de marzo llega a cines su adaptación cinematográfica. Protagonizada por Ryan Gosling, el filme sigue a un profesor de ciencias que se despierta amnésico en una nave espacial a años luz de la Tierra y que tiene una importante misión para salvar al planeta de la extinción.

Amarga Navidad (Pedro Almodóvar) Cada vez que Pedro Almodóvar estrena nueva película, toca estar pendiente, pues es más que probable que se trate de una de las cintas del año. Tras haber rodado su primer largometraje íntegro en inglés (que ganó el León de Oro en Venecia), en esta ocasión el director manchego vuelve a dirigir en castellano con un reparto en el que están Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado y Victoria Luengo, entre otros intérpretes. Amarga Navidad llega a las salas el 20 de marzo.

Resurrection (Bi Gan) En mayo del año pasado destacaron varias películas en el prestigioso festival de Cannes, entre las que se encontraba Resurrection, filme que ganó el premio especial del jurado y que llega a los cines españoles el 1 de abril. El cineasta chino Bi Gan, autor destacado del cine independiente, estrena una distopía en la que los seres humanos han perdido su capacidad de soñar y una mujer descubre a un ser que todavía es capaz de ello.

El día de la revelación (Steven Spielberg) Resulta imposible imaginar cómo sería el cine taquillero sin la influencia de Steven Spielberg. El prolífico director tiene una filmografía plagada de grandes éxitos, desde E.T. el extraterrestre o Tiburón a Parque jurásico, pasando por Indiana Jones o La lista de Schindler. Con El día de la revelación, que se estrena el 12 de junio, el cineasta estadounidense regresa a una de las temáticas más recordadas de su carrera —los extraterrestres— en la que a la humanidad se le revela que no estamos solos en el cosmos. Emily Blunt lidera el plantel del filme.

La odisea (Christopher Nolan) El prestigioso director británico, Christopher Nolan, se embarca en esta ocasión en la épica homérica con su visión de La odisea, obra que tiene más de 2.500 años. La película, no exenta de polémica por rodarse en el Sáhara Occidental, está protagonizada por Matt Damon, quien interpreta a Ulises/Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. Junto a él están Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya o Anne Hathaway, lo que supone un reparto de lujo. Se estrena el 17 de julio.

El ser querido (Rodrigo Sorogoyen) Uno de los grandes nombres propios de la nueva generación de cineastas españoles —con marcada presencia femenina— es Rodrigo Sorogoyen, autor de obras que encandilaron a crítica y público, como El reino o As Bestas. Esta vez firma El ser querido, que llega a las salas de cine el 28 de agosto. El filme sigue a un aclamado director de cine (Javier Bardem) que, tras años de distanciamiento, se reencuentra con su hija (Victoria Luengo), una actriz sin éxito, para rodar juntos una película. 09.47 min Informe Semanal: El cine querido

Digger (Alejandro González Iñárritu) El 2 de octubre llega a cines Digger, lo nuevo de Alejandro González Iñárritu. El cineasta mexicano tiene un currículum cinematográfico considerable, con filmes como Amores perros, 21 gramos, Birdman o El renacido. En esta ocasión, presenta una comedia que sigue al hombre más poderoso del mundo (Tom Cruise) en su cruzada para probar que es el salvador de la humanidad antes de que lo que ha desatado lo consuma todo.

Vengadores: Doomsday (Anthony Russo, Joe Russo) Tras casi 40 películas y más de diez series, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue con vida, aunque no sin dificultades. El 18 de diciembre llega a las salas de cine Vengadores: Doomsday, cinta que cuenta con el regreso de los hermanos Russo en la dirección, tras dirigir la década pasada Vengadores: Infinity War y Endgame. Esta nueva cinta supone el principio del fin de la saga del multiverso, en la que se prevé que confluyan personajes de otras realidades y que terminará con el estreno en 2027 de Vengadores: Secret Wars. No será la única película de superhéroes del año. Los amantes del género también podrán disfrutar del regreso del Spider-Man de Tom Holland el 31 de julio con Spider-Man: Brand New Day, además de la película de Supergirl el 26 de junio, de Craig Gillespie, que sigue los pasos de la heroína tras su aparición en Superman, cinta que inicia el nuevo Universo DC en el cine, capitaneado por James Gunn.

Dune: Parte Tres (Denis Villeneuve) El 18 de diciembre hay un duelo servido entre la nueva Vengadores y la tercera parte de Dune, que adapta la novela El mesías de Dune, de Frank Herbert. Denis Villeneuve (Prisioneros, La llegada) vuelve a Arrakis para dirigir el cierre de la trilogía de la epopeya de ciencia ficción, con Timothée Chalamet repitiendo como el mesías Paul Atreides y al que se le suma la incorporación de Robert Pattinson y el regreso de Jason Momoa. La segunda parte se estrenó en La 1 y en RTVE Play recientemente.