Así es 'Amarga Navidad': primeras imágenes de la nueva película de Pedro Almodóvar

El 20 de marzo de 2026 llega a los cines Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, que cuenta con la participación de RTVE en la producción, y de la que ya se pueden ver las primeras imágenes, un teaser de un minuto en el que aparecen sus protagonistas: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, y Quim Gutiérrez. La película se ha rodado entre Madrid y Lanzarote.

Quim Guitiérrez, Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar, durante el rodaje de 'Amarga Navidad' Iglesias Mas.

La productora El Deseo, en un comunicado, ha detallado la sinopsis de la película. Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso.

Milena Smit, en 'Amarga Navidad'. El Deseo.

Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad. Porque Amarga Navidad desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones.

La película llegará a los cines apenas un año y medio después de la anterior película del director, La habitación de al lado, ganadora del Festival de Venecia.