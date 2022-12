Fue el 6 de diciembre de 1982. Tras esperar una larga cola, como las que había antes en los cines, conseguí entrar gracias a que unos amigos nos colaron al estreno en España de ET, el extraterrestre, una película que había arrasado en los cines americanos y que era del mismo director de Tiburón (aún no la había visto porque tenía 14 años) y En busca del arca perdida, que había visto un año antes y por aquel entonces era mi película favorita.

Ni que decir tiene que ET cambió mi vida, como la de tantos niños y adolescentes de aquella época. Era una película realmente mágica, que cambió el cine y que nos dejó a todos con la boca abierta y con los ojos llenos de lágrimas (el que diga que no lloró miente) y que, durante 11 años (hasta Parque Jurásico, en 1993) fue la película más taquillera de la historia del cine.

La frase "Mi casssa, teléfono", sigue siendo una de las más famosas de la historia del cine, al igual que la pose del dedo índice (que se inspiraba en de dios y Ádan que Miguel Ángel plasmó en la Capilla Sixtina).

La película tiene su origen en el amigo imaginario que se inventó Spielberg cuando era un niño. Tras el divorcio de sus padres, se imaginó un amigo para escapar de su soledad. Cuando ya era un director de éxito, el cineasta le contó esta idea a la guionista Melissa Mathison y de ahí se inició uno de los relatos sobre extraterrestres más entrañables de toda la historia.

Podéis ver E.T. el extraterrestre, esta noche a las 22:04 en la 2 de TVE y en RTVE Play, desde su emisión y hasta el 20 de diciembre

Nueve nominaciones a los Oscar E.T.: The Extra-Terrestrial, su título final en inglés, debutó en Estados Unidos el 11 de junio de 1982, pocos días después de presentarse en el Festival de Cannes, entre el aplauso de la crítica y el público. La producción fue un éxito en taquilla y acaparó 9 nominaciones para los Oscar, entre ellas a mejor película y dirección para Steven Spielberg, así como guion, aunque terminó por imponerse en 4 categorías técnicas como la de mejor banda sonora por la inolvidable composición de John Williams. Los premios a mejor película y dirección fueron para Gandhi, de Richard Attenborough.

El primer ET era un monstruo que mataba con su dedo El éxito de E.T. fue un final feliz para un tierno largometraje que había sido concebido en inicio como una cinta de terror a medio camino entre Sings y Poltergeist y que había sido bautizada como Night Skies. En aquella primera versión, el inocente E.T., lejos de esconderse en armarios y huir de la policía en una cesta de bicicleta, aterrorizaba a una familia junto con un grupo de seres de su misma especie extraviados en la Tierra. Su luminoso dedo, en vez de tener propiedades curativas, podía acabar con la vida de aquello que tocaba. Spielberg descartó esa idea mientras rodaba En busca del Arca perdida (1981) y optó por darle un tono más amistoso al encuentro con seres de otra galaxia, un enfoque que ya había tocado en Encuentros en la tercera fase (1977). El nuevo guion, que tuvo por nombre E.T. and Me, fue rechazado por los estudios Columbia Pictures por considerar que no había un público para ese tipo de filmes, una decisión que luego lamentarían tras ver el partido que le sacó Universal Studios a la película, que es a día de hoy uno de sus títulos más rentables y emblemáticos. A pesar de los años transcurridos, sigue en la lista de las 100 películas más taquilleras de todos los tiempos (en el puesto 98).

La mejor película de extraterrestres El American Film Institute, en su lista de los 100 mejores largometrajes hechos en Hollywood -que encabeza Ciudadano Kane -, sitúa a ET, el extraterrestre en el puesto 25, por detrás de Toro salvaje y por delante de cualquier película de encuentros con alienígenas. Algo atípico en el rodaje fue que Spielberg optó por grabar las escenas de forma cronológica para ayudar en el proceso emocional a los niños protagonistas, entre los que estaban Henry Thomas y Drew Barrymore que apenas tenía 6 años, quienes iban implicándose cada vez más con el extraño visitante. Curiosamente, ambos actores mantuvieron una relación sentimental años después. Spielberg entrevistó a más de 300 niños para la película. Para dar vida al muñeco de E.T., cuyo rostro tomó como inspiración las caras de Albert Einstein y los escritores Ernest Hemingway y Carl Sandburg, se empleó un equipo de expertos en el manejo de marionetas, así como varios actores enanos. Aquí tenéis la audición de Henry Thomas. Por cierto, en Youtube también encontraréis un pequeño cameo de Harrison Ford interpretando al director del colegio. Una secuencia que Spielberg eliminó porque el enorme éxito de En busca del arca perdida, podía hacer que ese cameo cobrase demasiada importancia.

¿Plagiaron ET a un dibujante español? En octubre de 1975 el dibujante barcelonés Joaquín Blázquez creó, para el número 49 de Vampirella (Warren Magazines) a Melvin, protagonista de la historieta Then one foggy Christmas Eve. Siete años antes de que Carlo Rimbaldi crease a ET para Spielberg. Blázquez luchó durante años para llevar a jucio a Steven Spielberg, por plagio, pero era como la lucha del Quijote contra los molinos de viento. Nunca recibió una respuesta ni una explicación y falleció a los 40 años víctima de un derrame cerebral provocado por la depresión y la continuada ingestión de medicamentos y alcohol. Su historia iba a reflejarse en Melvin contra E.T., un documental dirigido por Víctor Saràbia Miró que pretendía narrar la vida de Joaquín Blázquez Garcés, y por extensión la época en la que multitud de autores españoles como él publicaban para el extranjero, mediante entrevistas, imágenes de archivo y fragmentos de ficción basados en los escritos personales del artista. Desgraciadamente, no llegó a terminarse. Melvin, de Joaquín Blázquez

Otras curiosidades Spielberg incluyó al icónico maestro jedi Yoda en la secuencia de Halloween de E.T.: The Extra-Terrestrial y Lucas le devolvió el gesto en 1999 en Star Wars: Episodio 1 - La amenaza fantasma cuando se puede ver a un grupo de seres iguales que E.T. asistiendo en representación de su especie a una reunión del senado galáctico. La actriz Erika Eleniak, que años después se haría famosa como una de las Vigilantes de la playa y chica Playboy era la niña que Elliott besa en la clase, en un homenaje de Spielberg a El hombre tranquilo, una de las mejores películas de John Ford. Spielberg y Benn Burtt, el artista de efectos de sonido, sudaron lo suyo para dar con la voz de E.T. La actriz de telenovelas Pat Welsh, que fumaba dos paquetes de tabaco al día que le dotaban de una voz áspera y rasgada, fue la elegida. Aunque su voz se mezcló con la voz de Spielberg, con la de su mujer. Con los ronquidos de la esposa resfriada de Burtt, con el eructo de un profesor, y añadieron también ruidos de animales como mapaches, caballos o nutrias. Una amalgama de sonidos que crearon una de las veces más recordadas del cine. Nada más estrenarse la película, en julio de 1982, Spielberg y Matthison esbozaron una idea para una continuación titulada E.T. II: Nocturnal Fears (E.T. II: Miedos Nocturnos), que nos mostraría cómo Elliot y sus amigos son raptados por alienígenas malvados, por lo cual intentarían contactar con E.T. Sin embargo, Spielberg optó por aparcar el proyecto, sintiendo que "no haría otra cosa que extirpar a la original de su virginidad".