Han pasado 40 años desde que Steven Spielberg nos regaló esta joya en forma de película, una historia que todavía hoy recordamos con nostalgia. Baby boomers, millenials, hasta la generación Z ha visto alguna vez E.T., el extraterrestre. No hay barrera generacional que impida dar larga vida a un clásico del cine como este. El 11 de junio de 1982 llegó a la gran pantalla, en España tuvimos que esperar hasta diciembre. "Debemos creer en la magia, cuando el mundo no deja de empeorar, necesitamos magia", aseguraba Spielberg hace algunos años. No le faltaba razón y, precisamente gracias a él, todavía hoy seguimos creyendo un poquito en ella, aunque quizás no tanto como cuando creíamos que en nuestro armario iba a aparecer un alienígena.

Que Steven Spielberg tuviera tan claro que quería a Henry Thomas para dar vida a Elliott en la ficción fue una de las primeras señales que nos hacían presagiar los éxitos que llegarían después de su estreno. Hizo un casting impecable. Por aquel entones Henry solo tenía 10 años y logró emocionar a todos. Drew Barrymore interpretaba a Gertie, su hermana pequeña, mientras que Robert MacNaughton se metió en el personaje de hermano mayor, Michael. ¿Qué fue de ellos tras la película? ¿Cómo son sus vidas ahora? ¿Se siguen dedicando al mundo del cine? ¿Y Dee Wallace y Peter Coyote? ¡Te lo contamos!

Henry Thomas, como Elliott Henry Thomas, otro niño prodigio de Hollywood. El actor fue elegido para el papel principal de E.T., el extraterrestre, el de Elliott. Por aquel entonces, era solo un niño de 10 años que acaba de aterrizar en una industria que a cualquier chico de su edad le quedaría demasiado grande, sobre todo, sin el apoyo de su familia. El actor reconoció sentirse solo, no estaba preparado para la fama que de un día para otro consiguió. El resto de niños se metían con él. "Me llamaban Hollywood o ET... Me habían encasillado como ese tipo. Siempre iba a ser ese tipo. Y yo solo quería tener amigos e ir a la escuela y hacer cosas normales", confesaba ya de adulto. Antes y después de Henry Thomas Tras aquel éxito, no dejó de actuar. Henry Thomas ha participado en grandes producciones. como Leyendas de pasión (1994), donde compartió cartel con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn o Julia Ormond. También ha trabajado con grandes directores de la talla de Martin Scorsese en Gangs of New York (2002). Su último proyecto en el cine, Doctor sueño (2019), secuela del clásico El Resplandor. También ha participado desarrollado su carrera en la televisión. Masters of Horror, CSI, El mentalista, La maldición de Hill House, son algunas de las series en las que ha participado. La última, un proyecto de Netflix, Midnight Mass. Su vida no ha estado exenta de polémica. En 2019 fue arrestado por conducir ebrio y bajo los efectos de sustancia tóxicas. Los agentes le encontraron desmayado en su coche y se lo llevaron a comisaría, donde tuvo que pasar la noche.

Drew Barrymore, como Gertie De todos los actores que formaron parte del reparto de E.T., el extraterrestre, ella ha sido la que más éxtios ha cosechado a lo largo de su carrera cinematográfica. Drew Barrymore interpretaba a Gertie, la traviesa hermana pequeña de Elliott. Fue nominada por su papel al Premio Bafta a Mejor Actriz Revelación, por aquel entonces solo tenía seis años. Ahora puede presumir de curriculum. A pesara de su corta edad, no dejó de actuar en ningún momento. Dos años después del estreno de ET, el extraterrestre, Barrymore protagonizó Ojos de fuego (1984), una película basada en la novela de Stephen King. Antes y después de Drew Barrymore Drew Barrymore ha trabajado también en Batman Forever (1995) o Nunca me han besado (1999), pero su siguiente gran éxito fue Los ángeles de Charlie (2000). Es uno de los rostros habituales en las comedias romántias estadounidenses. En la actualidad ha dejado un poco aparcado su carrera como actriz y desde 2020 presenta su propio programa: The Drew Barrymore Show. Un espacio que nació en plena pandemia y que, poco a poco, ha ido ganándose su sitio en televisión.

Robert MacNaughton, com Michael Robert MacNaughton daba a vida a Michael, el hermano mayor de Elliott en E.T., el extraterrestre. Entonces tenía 16 años. Se trasladó a Phoenix con la intención de seguir su carrera en el teatro, pero no tuvo éxito y acabó ejerciendo de cartero. Volvió a intentarlo y en 2015 tuvo la oportunidad de tabajar en dos películas: Frankenstein VS. La Momia y Laugh Killer Laugh. Pequeños papeles que se quedaron ahí. Siempre será recordado por su papel en E.T., por eso de vez en cuando le vemos en alguna entrevista. Antes y después de Robert MacNaughton

Dee Wallace, como Mary Nunca ha sido una actriz muy conocida en Hollywood, pero eso no le ha impedido seguir disfrutando de su pasión. Dee Wallace daba vida a la madre de Ellitott y sus hermanos en E.T., el extraterrestre. A partir de ahí, siguió trabajado tanto en el cine como en televisión. Personajes secundarios o episódicos en series tan populares como Ally McBeal, Anatomía de Grey o Mentes Criminales. Sin embargo, no la hemos visto en grandes producciones en la gran pantalla, más allá de E.T. Dee Wallace cumple en diciembre 74 años y todavía sigue al pie del cañón. Antes y después de Dee Wallace