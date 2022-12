No hay alienígena más querido en la historia del cine que E.T. Nació hace más de 40 años, cuando Steven Spielberg rodaba Encuentros en la tercera fase, durante aquella escena en la que un extraterrestre se comunicaba con el Claude Lacombre de François Truffaut mediante señales. "¿Y si ese extraterrestre no vuelve a subir a la nave? ¿Y si se queda atrás? O tal vez, ¿y si se perdiera y quedara abandonado aquí?", se preguntó en aquel momento Steven Spielberg, como recordó en James Cameron’s Story of Science Fiction, según recoge People. Hijo de padres divorciados, esa idea se encontró con su propia experiencia: "¿Qué pasaría si un hijo de un divorciado o una familia de un divorciado con un gran vacío que llenar, lo llenara con su nuevo mejor amigo extraterrestre?".

'E.T., el extraterrestre' (1982) GTRES/ RADIALRP

Albert Einstein, Ernest Hemingway y el poeta Carl Sandburg sirvieron de inspiración para crear a este entrañable extraterrestre de grandes ojos. Durante el rodaje se utilizó un modelo mecánico diseñado por Carlo Rambaldi, pero también trajes que vestían diversas personas, entre ellas Pat Bilon, que medía 86 centímetros. También contaron con Tamara de Treaux, de menor estatura, y un niño de once años que nació sin piernas, Matthew de Meritt.