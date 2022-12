Al escuchar “mi casa, teléfono”, a cualquier apasionado del cine se le erizaría la piel. Es una de las frases más emblemáticas de Hollywood, de una de las mejores películas de la historia. Hablamos de E.T. el Extraterrestre (1982), una de las grandes obras de Steven Spielberg (que no son pocas) dónde reflejó la amistad más bonita del cine. Un filme que rompió con las barreras de la edad, y que, 40 años después de su estreno, se ha convertido en inmortal. Aquí van algunas curiosidades de la película, del rodaje y de sus protagonistas.

4. Henry Thomas (Elliott) consiguió el papel en el acto

Se presentaron más de 300 niños al casting, pero cuando vieron la profunda interpretación de Henry Thomas con tan solo 9 años cautivó a Spielberg. “Está bien chico, tienes el trabajo”, le dijo conforme le escuchó. “La improvisación fue tan sentida y honesta que le di el papel ahí mismo. Me voló la cabeza. Después me daría cuenta de que es un actor adulto, no un niño” dijo cuando le preguntaron por él. La audición de Henry está en Youtube y es difícil no emocionarse al verla.