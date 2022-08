Tienen ojos, brazos, piernas..., pero los extraterrestres no tienen pelo. Al menos en el cine. Son muchas las películas del espacio que muestran a los marcianos con un patrón muy similar: suelen ser verdes y llevan cabezas grandes y sin cabellera. ¿A qué se debe? Esta ha sido una de las preguntas que Mapi, la estrella de la tele, ha hecho a los concursantes del primer programa. Ana Obregón, La Mari y El Sevilla se han 'estrujado los sesos' para intentar responder por qué siempre representamos a los extraterrestres calvos. Ana Obregón, que como todos sabemos estudió Biología, ha empezado a hablar del 'bulbulo' piloso y los demás se han echado las manos a la cabeza. "¿Pero te estás inventando palabras?", le ha dicho Mapi. Y ella, sin pestañear, lo ha admitido. Luego ha argumentado que para que el pelo crezca es necesario el oxígeno y, como en otros planetas no hay oxigeno... no hay pelo. Luego ha sido el turno de La Mari, exvocalista del grupo Chambao, y ha retomado la idea de Ana Obregón sobre la influencia del cine y de iconos de la Ciencia Ficción como E.T. "El cine es la única referencia que tenemos, y lo del cine tal cual nos lo comemos. Pero en realidad, quién conoce a un extraterrestre para preguntárselo y saber si son calvos o no son calvos. Está claro: no conocemos a ninguno y el cine nos los ha pintado así", ha dicho la cantante. "El cine tiene la referencia de la NASA y esa gente sí que sabe. Cuando un director de cine se documenta acude a sitios así. Y además el origen puede ser el mismo de los reptiles y los reptiles no tienen pelo", ha añadido el cantante. Pero no es cierto del todo, ya que ha habido marcianos peludos, como el famoso Alf.

Mapi quiere respuestas Mapi no ha quedado muy convencida con las respuestas y entonces ha acudido a buscar ayuda un poco más profesional. La antropóloga Leticia Cortina ha contado que "nadie sabe con certeza qué aspecto tienen los extraterrestres, pero en la representación popular es la de un humanoide sin pelo, porque es una manera de representarlos más extraños que nosotros que somos animales mamíferos y estamos acostumbrados al pelo, como los perros, los gatitos, nosotros mismos... Pero representamos a los extraterrestres sin pelo por la creencia de que están tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros. Igual que nosotros, los homo Sapiens, hemos ido perdiendo el pelo que cubría nuestro cuerpo paralelamente al crecimiento de nuestro dominio tecnológico, los extraterrestres, que lo han desarrollado tanto que hasta pueden volar en el espacio, lo habrían perdido todo".