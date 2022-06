Se cumplen 40 años de la muerte del extraterrestre más famoso del cine, pero E.T y su legado están más vivos que nunca. Y es que el 11 de junio de 1982 se estrenó esta película que rápidamente se convirtió en la más taquillera de la historia, superando incluso a Star Wars. E.T. el extraterrestre, es considerada como "la obra maestra" de Steven Spielberg. Y ningún otro filme la superó en cuanto a recaudación hasta 1993. Cuando se estrenó otra película de Spielberg, Parque Jurásico. Por esta razón, Spielberg es considerado uno de los grandes cineastas de nuestros tiempos.

La película fue aclamada por la crítica y por el público. Consiguió nueve nominaciones a los premios Oscar, entre ellos mejor película y mejor director. E.T. se hizo con cuatro estatuillas, mejores efectos especiales, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejor banda sonora. Según los críticos, este es uno de las mejores largometrajes de ciencia ficción jamás creados, y es que este extraterrestre ocupa un pequeño lugar en el corazón de todos, ya es cultura pop.

E.T. el extraterrestre era uno de los proyectos de vida del director estadounidense. Aunque ya había logrado el éxito con Tiburón (1976) y Encuentros en la tercera fase (1978), E.T. fué la cinta que consiguió que Spielberg se considere en la actualidad como uno de los mejores directores de la historia. La influencia que ha tenido esta película tanto en el imaginario mundial, como en actores y directores actuales es evidente, ya que es un clásico que tiene fanáticos de todas las edades.

E.T., el extraterrestre que hizo llorar a toda una generación RUBÉN VIDAL

E.T. refleja la infancia de Spielberg, pero también lo hace de otras miles de personas que se sienten identificadas tanto con Elliot como con el extraterrestre. La película es uno de los grandes clásicos del cine. Una de las mejores cintas de los 80, una época dorada para la industria del cine debido a la aparición de nuevos géneros. Muchas de las películas de Spielberg están asociadas con la infancia y la juventud. La mayor parte de sus historias son contadas a través de los ojos de niños , y es por eso que se le considera el responsable de la creación del cine de aventuras infantil.

La película cuenta la historia de Elliot (Henry Thomas), un niño que conoce a un pequeño ser de otro planeta (E.T.), al que decide esconder en su casa porque el gobierno lo busca para hacer experimentos. Elliot y sus hermanos, Gertie (Drew Barrymore) y Michael (Robert MacNaughton), intentan buscar la forma de devolver a E.T. a su planeta antes de que los científicos y la policía lo encuentren. La película toca temas con los que todo tipo de espectador se puede identificar . Como la falta de un padre, la relación entre hermanos y la búsqueda de una amistad por parte de Elliot para curar su soledad. El propio Steven Spielberg ha admitido en varias entrevistas que E.T. el extraterrestre está en parte basada en su propia vida , por lo que hay quienes consideran que el largometraje es una autobiografía del director.

Por qué E.T. gusta a todas las edades

E.T. el extraterrestre en la actualidad

Fotograma de la película 'E.T. el extraterrestre'. Escena en la que Henry Thomas (Elliot) lleva a E.T. en bicicleta mientras huye de la policía y los científicos. GTRES GTRES

La influencia de E.T. el extraterrestre se puede ver hoy en día tanto en series como en películas que lo referencian. Un ejemplo es la taquillera serie de Netflix 'Stranger Things'. La serie está muy inspirada en este estilo de hacer películas en los ochenta. Sus protagonistas son un grupo de niños que descubren una serie de experimentos que el gobierno realiza en secreto, y hasta hay quien dice que el personaje de Billie Bobby Brown, Once, está inspirado en el propio E.T. La escena de la bicicleta ha sido también reproducida en múltiples ocasiones, tanto en películas como en series. Hasta Los Simpson le dedicaron un episodio al personaje de Spielberg.

Los cineastas se replantearon a partir de esta película, la forma de hacer cine para niños, las películas de aventuras infantiles y juveniles. La influencia que la historia de E.T. y el trabajo de su director han tenido en varias generaciones de cineastas es obvio sobre todo en el mercado del entretenimiento infantil. A partir de E.T. las películas de aventuras infantiles empezarón a abrirse paso. Largometrajes como Los Goonies (1985), Gremlins (1984) o Cuenta conmigo (1986), acapararon las salas de cine en los ochenta. Esta década fue la del cine juvenil y las estrellas de cine infantil, y E.T. el extraterrestre es la responsable de este fenómeno que hoy en día vuelve a estar de moda.